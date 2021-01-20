В Мариуполе в одном из частных домов произошла трагедия. В результате отравления угарным газом погибли три человека.

Никаких признаков пожара не было

Трагедия произошла после обеда 19 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели сообщили, что никаких признаков пожара не было. Поэтому подразделения ГСЧС не привлекались.

Между тем, в полиции Мариуполя сообщили, что речь идет о смерти 43-летней супружеской пары и 66-летней пенсионерки. Сейчас тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пока что событие квалифицировали как несчастный случай.

За сутки в Украине произошло более 200 пожаров

Чрезвычайники сообщили, что только за сутки 19 января, в жилом секторе Украины произошло 207 пожаров. Огонь унес жизни 17 человек. Причинами трагедий в основном становились нарушения правил пожарной безопасности, неправильное использование приборов обогрева и печного отопления, а также неполадки с электрическим и газовым оборудованием.