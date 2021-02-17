Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления 2 школьниц в Киевской области в городе Боярка. Одна девочка, к сожалению, умерла. Состояние другой – удовлетворительное.

Впрочем, она нуждается в восстановлении. Об этом в прямом эфире рассказал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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По его словам, врачи вовремя оказали помощь ребенку. Ее состояние сейчас – тяжелое, но не критичное.

Конечно, она еще нуждается в восстановлении здоровья. О том, сколько времени на это уйдет – знают разве что врачи,

– отметил Кулеба.

Впрочем, как он отметил, что следует думать о психологическом состоянии не только этой девочки, но и детей со всей школы, которые знали этих девушек. Кулеба отметил, что каждый такой ребенок – травмирован от того, что произошло.

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