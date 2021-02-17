Требует восстановления: Кулеба рассказал о состоянии девочки, выжившей в Боярке
Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления 2 школьниц в Киевской области в городе Боярка. Одна девочка, к сожалению, умерла. Состояние другой – удовлетворительное.
Источник:24 канал
Впрочем, она нуждается в восстановлении. Об этом в прямом эфире рассказал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
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По его словам, врачи вовремя оказали помощь ребенку. Ее состояние сейчас – тяжелое, но не критичное.
Конечно, она еще нуждается в восстановлении здоровья. О том, сколько времени на это уйдет – знают разве что врачи,
– отметил Кулеба.
Впрочем, как он отметил, что следует думать о психологическом состоянии не только этой девочки, но и детей со всей школы, которые знали этих девушек. Кулеба отметил, что каждый такой ребенок – травмирован от того, что произошло.
Что известно об отравлении школьниц в Боярке: главное
- Накануне две девушки посмотрели видео в Тиk Тоk с призывом попробовать медицинский препарат.
- На перемене ученицы приобрели в аптеке лекарственное средство и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
- Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.
- Медики констатировали смерть 13-летней школьницы, другую – доставили в больницу.
- Следователи направили письма в соответствующие инстанции, в частности к Гослекслужбы Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям.
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