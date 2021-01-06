О том, как повлияет на рейтинги Владимира Путина скандал с отравлением Алексея Навального, сможет ли оппозиционер стать президентом России и когда наконец глава Кремля может уйти со своего поста – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал российский журналист Сакен Аймурзаев .

Также он объяснил, как в России относятся к украинскому политику Виктору Медведчуку и почему новоизбранный президент США Джо Байден – не друг для Путина. Свое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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О влиянии отравления Навального на Путина

Последние 8 месяцев очень активно в российской политической независимой журналистике одна из основных тем – это быстрый уход Путина и, возможно, даже досрочный. Говорят и о болезни, и что он придумал свое обнуление, чтобы показать, что не уходит, хотя на самом деле – все же уходит. Происходит такое большое количество инсинуаций.

Я сравнил бы ситуацию с отравлением и открытием этих имен (сотрудников ФСБ – 24 канал) с событием конца 80-х. Говорится о немецком пилоте Матиасе Русте, который посадил самолет на Красной площади.



Матиас Руст посадил немецкий самолет посреди Красной площади / Архивное фото

Вот формально – ну просто посадил там маленький самолет. Ну что случилось, Навальный рассказал, что ему нанесли "Новичок" на трусы – ну что такого, фан.

Но это событие – посадка иностранного самолета на главной площади СССР вопреки всем ПВО, КГБ, СВР (Служба внешней разведки – 24 канал), вот этот сюжет какой-то из классической литературы, этот маленький поступок, который просто изменил все.

Открылась форточка, и люди тогда поняли, что Советский Союз не всесилен, поэтому рано или поздно это изменится. Вот что произошло сейчас с отравлением Навального.

Настолько много вокруг этого теорий, конспирологии. Мы знаем одно, что это потрясло наше представление о Левиафане, о "фараоне" Владимире Путине и о его великих пирамидах, которые, как оказалось, имеют бреши.

Что известно об отравлении Навального и расследовании дела?



• Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. После экстренной посадки был госпитализирован, а впоследствии доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине



• Европейские эксперты подтвердили, что Навального



• 14 декабря журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе сотрудников ФСБ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера. Также сам Навальный 21 декабря • Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. После экстренной посадки был госпитализирован, а впоследствии доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине• Европейские эксперты подтвердили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". • 14 декабря журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе сотрудников ФСБ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера. Также сам Навальный 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым , военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании.

Почему Навальный – человек года в России

В российской оппозиции очень разные люди с кардинально разной позицией, но Навальный очень отличается от всех. Безусловно, в стране, которая заточена под одного царя, должен быть 1 самозванец, враг государства – этим человеком навсегда стал Навальный,

Для постсоветского пространства, к примеру, Тихановская – тоже человек года. Однако для России, безусловно, Навальный стал человеком 2020 года.

Как Навальный стал человеком 2020 года в России – читайте здесь.

Об украинском происхождении Навального

У Навального есть связь с Украиной, если говорить о происхождении. Он даже в одном из эфиров на "Интере" примерно 10 лет назад сказал, что большая его часть украинская по происхождению. У него есть много родственников в Украине.

В каких регионах Украины есть родственники у Алексея Навального – читайте здесь.

Может ли Навальный стать президентом России

Я бы хотел, чтобы Навальный стал новым президентом России. Реальные предпосылки для этого есть. Он – мужественный русский человек, его отравил "Новичок", о его трусах говорит вся страна.

Есть много минусов, которые люди не воспримут. Десятилетиями россиянам говорят об Америке, злых западных геях, которые пытаются разрушить Россию. Навальный живет на Западе и, как им говорит пропаганда, использует американские ЦРУшни данные.

О перспективе Навального на президентских выборах в России – читайте здесь.

О том, когда Путин может уйти из Кремля

В России не будет такого Майдана как в Украине, так как там по-другому настроено общество. Если что-то произойдет, то, я думаю, двумя путями: это будет решение серьезных людей на самом верху страны и затем к этому может добавиться дестабилизация по регионам.

Как Владимир Путин может уйти из власти России – читайте здесь.

Как в России относятся к Медведчуку

Россия видит Медведчука таким же, как и тех, кто отвечал за отравление Навального – еще одним помощником Путина. Медведчук – аккуратный. Но с точки зрения логики спецслужб все его начинания до сих пор завершались "диким распылением бюджета" и не очень хорошим результатом, даже для него.

Об отношении Кремля к Медведчуку – читайте здесь.

Улучшатся ли отношения США и России

Я не верю ни в какую перезагрузку при Путине. Его история отношений со Штатами как-то якобы поражает его самолюбие. Он постоянно на них обижается. Конечно, Байден – не друг Путина. И это очень понятно.

Изменится ли политика России при новом президенте США – читайте здесь.