Из-за отравления 2 семиклассниц в Боярке, под Киевом, начали уголовное производство. Дело касается доведения девушек до самоубийства.

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут осуществлять процессуальное руководство в производстве по данному факту. Расследование уже начали.

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"Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события", – говорится в сообщении прокуратуры.

Полицейские также установили провизоров, которые признались в том, что продали медицинский препарат детям.

Отравление школьниц в Боярке: что известно

Накануне две девочки седьмого класса посмотрели видео в соцсети ТикТок с призывом попробовать медицинский препарат "Дротаверин".

На перемене ученицы приобрели в аптеке лекарственное средство и употребили каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Девочек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Медики констатировали смерть 13-летней школьницы, вторую 12-летнюю девочку – доставили в больницу. Ее состояние – удовлетворительное.

Следователи направили письма в соответствующие инстанции, в частности в Гослекслужбу Украины, относительно законности продажи лекарственных препаратов детям.

Кроме этого, в прокуратуре в очередной раз подчеркнули родителям, чтобы те не теряли бдительность в отношении детей.

Обратите внимание! Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал, как обезопасить своих детей от подобных трагедий. Больше – читайте по ссылке.