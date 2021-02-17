Школьницу из Боярки могли сознательно довести до самоубийства: прокуратура начала расследование
Из-за отравления 2 семиклассниц в Боярке, под Киевом, начали уголовное производство. Дело касается доведения девушек до самоубийства.
Источник:Прокуратура Киевщины
Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут осуществлять процессуальное руководство в производстве по данному факту. Расследование уже начали.
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"Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события", – говорится в сообщении прокуратуры.
Полицейские также установили провизоров, которые признались в том, что продали медицинский препарат детям.
Отравление школьниц в Боярке: что известно
- Накануне две девочки седьмого класса посмотрели видео в соцсети ТикТок с призывом попробовать медицинский препарат "Дротаверин".
- На перемене ученицы приобрели в аптеке лекарственное средство и употребили каждая по 40 таблеток в помещении школы.
- Девочек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.
- Медики констатировали смерть 13-летней школьницы, вторую 12-летнюю девочку – доставили в больницу. Ее состояние – удовлетворительное.
- Следователи направили письма в соответствующие инстанции, в частности в Гослекслужбу Украины, относительно законности продажи лекарственных препаратов детям.
Кроме этого, в прокуратуре в очередной раз подчеркнули родителям, чтобы те не теряли бдительность в отношении детей.
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