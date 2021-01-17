Во всемирно известном биосферном заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. Сначала в заповеднике предположили, что журавлей скосила какая-то из птичьих болезней. Однако сразу 2 лаборатории Госпродпотребслужбы установили, что птиц отравили.

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области Михаил Опанащенко объяснил, что во время исследования трупов птиц обнаружили ядовитые вещества различного состава. Об этом сообщает 24 канал.

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Шокирующие нам кадры показал директор заповедника Виктор Гавриленко. На одном из них видно журавля, который умирает. Также видно, как по территории заповедника просто разбросаны тела умерших птиц.

Серые журавли массово умирают: смотрите видео

Каким образом отравили птиц

В заповеднике уверены, что журавли наелись ядовитого зерна, которым фермеры рядом уничтожают полевых грызунов. Рабочих, которые разбрасывали такую смесь, сотрудники заповедника поймали с поличным.

За 4 километра был обнаружен на поле трактор, который разбросал зерно, обработанное неизвестным веществом. Сотрудники остановили этот трактор, потребовали документы. Никто ничего нам не показал,

– заверил директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко.

"Надо было аккуратненько той ложкой, соответствующим защитным снаряжением засыпать в норку, а тогда норку закрыть, а тут просто разбросали. Это преступление", – пояснил Гавриленко.

Потери мирового масштаба

И эти потери птиц – мировой масштаб, ведь кроме Красной Книги Украины серый журавль есть в международных охранных списках.

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Ученый, член правления Украинской природоохранной группы Иван Мойсиенко отметил, что журавель еще охраняется 4 международными документами:

Боннская конвенция;

Вашингтонская конвенция;

Бернская конвенция;

специальное соглашение о защите водно-болотных мигрирующих птиц AEVA.

Конвенции ратифицированы Украиной и Украина взяла на себя обязательство строго охранять таких птиц,

– заметил Мойсиенко.

Массовая гибель диких птиц в Украине зафиксирована уже не впервые. Однако впервые погибли краснокнижные пернатые. Дело расследуют в полиции.

От какого именно химического препарата погибли пернатые, должна установить криминалистическая лаборатория в Киеве.

Что известно о серых журавлях

Эти серые журавли транзитом летят через Украину в теплые края. Из года в год птицы на какое-то время останавливаются в заповеднике на юге.

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Виктор Гавриленко рассказал, что они летят по миграционному коридору через Крым, дальше – Черное море. Позже на юг, Палестина, долина реки Нил.

В этом году было несколько волн пролета серого журавля. И последняя стая, а это примерно 300 особей, залетела в заповедник "Аскания-Нова" в декабре.