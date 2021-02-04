Судья Одесского суда, который защитил прибрежную зону от застройки, и волынский судья, который осудил школьника до 6 лет лишения свободы. В этом случае нетрудно догадаться, кто из них получил премию «Не чести недели".

Источник: "Честь и НЕчесть" на 24 канале

Наприкінці грудня 2020 року суддя Василь Лях з селища Ратне Волинської області засудив одинадцятикласника до 6 років позбавлення волі за торгівлю канабісом. Про це повідомили журналісти видання "Бабель".

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Чому школяра визнали винним

Правоохоронці звинуватили хлопця у продажі 3 грамів канабісу за 440 гривень та 8 грамів за 700 гривень. Поліція затримала його лише після 2 епізоду. Обвинувачення в суді ґрунтувалося на показаннях 2 дівчат, яким поліція вручила гроші та відеокамери для закупки наркотику. Адвокат доводив, що поліція з їхньою допомогою спровокувала хлопця на злочин.

Однак суддя Лях вирішив, що провоохоронці діяли в межах наданих ним службових повноважень для розкриття кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

У своєму рішенні суддя підкреслив, що хлопець не співпрацював зі слідством, не розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні та не осудив свою протиправну поведінку. Через це він вирішив відправити його у в'язницю.

Втім, розкаяння означало б визнання вини хлопцем, яку він заперечував. Школяр зізнався, що продав канабіс лише раз. До 2 продажу він не був причетний.

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Адвокат школяра наполягав у суді, що хлопець був присутній лише при 2 продажу. За його словами, це було чітко видно на оперативному відео – продавала інша особа, а школяр стояв поряд. Навіть при затриманні хлопця коштів від продажу у нього не знайшли. Однак поліція навіть не шукала того, хто продав канабіс хлопцеві, а зробила крайнім школяра. Хлопця взяли під арешт після оголошення вироку.

Як думаєте, вплине 6 років ув'язнення на психологічне здоров'я та подальшу долю юнака? Для того, щоб відповісти на це запитання, спочатку згадайте себе в 16 років.

Хлопця не мали судити

Неповнолітнього хлопця взагалі не мали судити за продаж марихуани. Конвенція про захист прав дитини, яку Україна ратифікувала ще у 1991 році, передбачає, що ув'язнення неповнолітніх має бути останньою мірою покарання, коли більше нічого не допомагає попередити небезпечну поведінку.

Замість того, щоб закривати дітей у колоніях, державні інституції мають зосередитись на попередженні злочинності, забезпечувати належний розвиток дітей та дбати про їхній добробут. Натомість українське законодавство досі передбачає суворі покарання для дітей, за те, що в розвинених країн світу уже й не вважається злочином.

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У всьому світі просувається процес декриміналізації продажу цієї речовини. Однак Україна пасе задніх не лише в питаннях регулювання канабісу, а й захисту дітей.

Суддя ігнорував відсутність прямих доказів

Суддя Лях може прикриватись суворим законодавством. 6 років позбавлення волі – це мінімальне покарання за статтею про повторний збут наркотиків, якщо немає пом'якшувальних обставин. Втім, він не мав права ігнорувати факти та відсутність прямих доказів продажу хлопцем канабісу вдруге, як і те, що поліція, ймовірно, спровокувала хлопця.

Антипремію "НЕчесть тижня" отримав суддя Ратнівського районного суду Волинської області Василь Лях за неповне дослідження обставин справи.



"НЕчесть тижня" / Скриншот з відео

Як намагалися збудувати незаконний готель

У 2018 році Одеська міська рада затвердила Містобудівні умови для реконструкції будівель в прибережній зоні та видала дозвіл на будівельні роботи ТОВ "Виробничо-комерційна фірма імені П. Шмідта".

Хоча містобудівні умови передбачали реконструкцію існуючих будівель саме під адміністративну будівлю, дозвіл передбачав уже будівництво готелю. Водночас самі забудовники фактично зводили новий житловий комплекс "Пространство".

Про це дізнались активісти Одеського осередку "Автомайдану" з оголошень про продаж квартир на сайтах забудовника. Для того, щоб захистити право кожного одесита на безпечне довкілля та доступ до пляжу, вони звернулись до суду.

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Який вирок виніс суддя

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Олег Білостоцький встановив, що земельна ділянка, на якій проводили будівельні роботи, розташована в рекреаційній зоні та належить до земель рекреаційного призначення.

Забудову житлових комплексів та навіть готелів у цій місцевості суворо заборонили. Через це суддя задовольнив позов "Автомайдану" та визнав рішення міської ради про затвердження містобудівних умов та дозволу на будівництво незаконними. Активісти "Автомайдану" сподіваються, що це рішення стане наочним прикладом того, що місцеві мешканці завжди будуть протидіяти свавільним забудовам в Одесі.

Премію "Честь тижня" отримав суддя Одеського окружного адміністративного суду Олегу Білостоцькому за захист одеситів від незаконних забудов.



"Честь тижня" / Скриншот з відео

Рішення Ляха та Білостоцького ще не набули чинності, їх можуть оскаржити. Однак я щиро сподіваюсь, що апеляційні суди не дозволять забудовувати набережну Одеси та відправляти неповнолітнього хлопця до в'язниці на 6 років.