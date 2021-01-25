В Верховной Раде снова борются с кнопкодавством. На этот раз – от системы голосований "Рада" отключили пустые места. Мол, так нардепы не будут ставить чужие карточки и не будут голосовать за отсутствующих коллег.

Глава Верховной Рады и в целом монобольшинство за 1,5 года работы не поняли, что проблема неперсонального голосования – это места под балконом. Такое мнение высказал в эфире глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Места под балконом

По его словам, каждый депутат знает, что зафиксированные факты неперсонального голосования – это лишь небольшая часть. Тогда, когда нужно подобрать голоса, используют места под балконом, какие камеры не фиксируют.

Мы снова видим дешевый пиар на тему неперсонального голосования. Глава ВР не предлагает единственное основное решение – это введение системы Рады, которая предусматривает голосование по отпечатку пальца,

– отметил Кошель.

Принятие решения растягивают

Он также сказал, что заявления спикера напоминают процесс растяжения принятия решений на долгий период. В частности об отпечатке пальца задумались еще больше 10 лет назад.

Государство выделило деньги

Государство, как отметил эксперт, выделило деньги на разработку голосования по отпечатку пальца. Также состоялась модернизация этой системы. Деньги на ее доработку государство также выделяло.

"Сейчас все компьютерное оборудование закуплено. Нужно только принять политическое решение, доработать систему. И через несколько месяцев мы сможем на нее перейти", – добавил глава Комитета избирателей.

Не кнопкодавство, а преступление

Кошель отметил, что речь идет не о кнопкодавстве, а о преступлениях из-за неперсонального голосования:

подделке законодательных актов;

подделке решений Верховной Рады.

"Я считаю, что сейчас не нужно ни специальное решение парламента, ни согласование решений с руководителями фракций", – подтвердил эксперт.

Союзники – дорогое удовольствие

Большинство случаев неперсонального голосования неизвестны. В течение 2020 года, за исключением апреля (когда принимали коронавирусные законопроекты), монобольшинство не могло обеспечить результативное голосование своей фракции.

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"Поэтому они ищут другие пути. В частности имеют союзников, это преимущественно "За майбутнє" и группа "Доверие", которые голосуют с ними в унисон. Союзники – это дорогое удовольствие. С ними нужно рассчитываться должностями. Поэтому они и оставили запасной механизм", – также он сказал.

Помогут ли штрафы

По словам Кошеля, в парламенте сидят богатые люди. Поэтому какие бы не ввели штрафы, это никого не остановит. Более того, та категория депутатов даже не знает размер своей зарплаты. Поэтому любые штрафы она может даже не заметить.

Механизм привлечения внимания

В то же время штрафы, как сказал эксперт, это прежде всего механизм привлечения внимания граждан. "Чем больше мы будем видеть примеры штрафов представителей фракций и групп, тем больше это будет снижать наше доверие к ним, их рейтинг", – он добавил.