Относимся с уважением, – в "Голосе" объяснили, почему не голосовали за Витренко
В партии "Голос" с уважением относятся к Юрию Витренко. Однако кадровые назначения – это прежде всего ответственность коалиции, частью которой соответствующая фракция не является.
Если в "Голоса" нет исключений, как было с Марченко, они не поддерживают кадровые назначения правительства. Об этом рассказала руководительница партии Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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Я с большим уважением отношусь к Витренко и его достижениям,
– рассказала Рудик.
Она добавила, что все же поддержка фракции обеспечивается большинством фракции, которая могла бы работать с человеком и за него поручиться.
Сейчас таких представителей во фракции не нашлось, заметила руководительница "Голоса".
Полное интервью с Кирой Рудик: смотрите видео 24 канала
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