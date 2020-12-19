В партии "Голос" с уважением относятся к Юрию Витренко. Однако кадровые назначения – это прежде всего ответственность коалиции, частью которой соответствующая фракция не является.

Если в "Голоса" нет исключений, как было с Марченко, они не поддерживают кадровые назначения правительства. Об этом рассказала руководительница партии Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Я с большим уважением отношусь к Витренко и его достижениям,

– рассказала Рудик.

Она добавила, что все же поддержка фракции обеспечивается большинством фракции, которая могла бы работать с человеком и за него поручиться.

Сейчас таких представителей во фракции не нашлось, заметила руководительница "Голоса".

Обратите внимание! Юрия Витренко поддержали только 186 депутатов, 40 голосов не хватило. На пост вице-премьера – министра энергетики его попытаются повторно назначить в январе 2021 года.

Полное интервью с Кирой Рудик: смотрите видео 24 канала