По информации СМИ, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову во второй раз подписали подозрение в САП. Это означает, что Генеральный прокурор на этот раз дала возможность выполнить свою работу работникам антикоррупционной прокуратуры. Однако из-за этого у Венедиктовой могут ухудшиться отношения с ОП.

Ведь до этого в офисе Президента никоим образом официально не реагировали на ситуацию с Татаровым. Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор "Цензор. НЕТ " Юрий Бутусов.

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По его мнению, после такого сопротивления, которое оказал ОП, там не будут высказывать одобрительные отзывы относительно генпрокурора.

Думаю, что сейчас отношения Генерального прокурора с Офисом Президента значительно осложнятся,

– отметил журналист.

Он отметил, что в целом вмешательство Венедиктовой в процесс вручения подозрения создавало риски для ее собственной репутации. Ведь это был позор в глазах не только украинской общественности, но и западных наблюдателей. Поэтому то, что произошло сейчас, является нормализацией ситуации.

"Это была большая дискредитация для Офиса Президента, для Зеленского", – подчеркнул он.

Бутусов: Татарову придется защищаться в суде

По словам Юрия Бутусова, после получения подозрения будет судебный процесс. Он будет давать показания вместе с Максимом Микитасем, сотрудником которого он был много лет.

И будет отвечать за те действия, в которых его обвиняют. Например, дача взяток, хищение имущества компании Укрбуд.

Главное, что должны расследовать подозрение, связанное со взяткой экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, с подкупом одного из экспертов МВД. Поэтому сейчас мы увидим. Татарову придется защищаться в суде,

– прокомментировал главный редактор "Цензор. НЕТ".

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