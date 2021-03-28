Переговоры Китая и США показали дипломатическую напряженность между странами, одновременно с этим Пекин не собирается идти на уступки. Из-за вспышки COVID-19 многие регионы Украины оказались в красной зоне, это может иметь негативные последствия для бизнеса.

Актуальные и самые популярные среди наших читателей сюжеты за неделю – вашему вниманию.

К теме США назвали санкции Китая безосновательными

Дипломатическая напряженность между Вашингтоном и Пекином

Президент США провел масштабную пресс-конференцию, часть которой была посвящена внешнеполитическим вызовам. В соответствующем вопросе Джо Байден обратил внимание именно на отношения Соединенных Штатов Америки и Китая, одновременно он назвал ситуацию в мире в 2021 году войной демократий против автократий.

Что происходит с отношениями Китая и США: смотрите видео

Угроза экономике из-за COVID-19

Основой экономики, которая создает 60% ВВП, 7 миллионов рабочих мест и около 40% налоговых поступлений считают малый и средний бизнес. В то же время некоторые эксперты отметили, что в 2021 году, в условиях карантина, угроза для отрасли может иметь неприятные для страны последствия.

Угроза украинской экономике из-за локдауна: смотрите видео

Сложная ситуация с коронавирусом в Киеве

После попадания столицы в красную зону эпидемиологической опасности, количество инфицированных ежедневно увеличивалось. Кроме того, чаще стали госпитализировать детей и молодежь. В больницах заполнены почти все койкоместа.

Ситуация с количеством койко-мест в больницах напряженная: смотрите видео

Увольнения чиновников из-за скандалов

Устаревших коррумпированных чиновников Владимир Зеленский обычно увольнял со скандалом. С должностей "летели" как чиновники высшего ранга, так и представители близкого окружения президента.

Как президент менял свою команду: смотрите видео

Начало борьбы власти против влияния олигархов

Примерно за 2 месяца на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны приняли ряд резонансных решений относительно санкций против отдельных политиков. Поэтому последние решения СНБО могут свидетельствовать о воплощении деолигархизации от президента.

Борьба правительства против олигархов: смотрите видео