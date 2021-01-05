Глава украинского МВД Арсен Аваков не хотел отвечать журналистам на вопрос о Геннадии Кернесе и предстоящих выборах городского главы в Харькове. Однако подчеркнул, что не стоит верить в разные слухи.

Об этом его спросили после презентации книги "2014. Мгновения харьковской весны", которая состоялась у здания областной администрации, сообщает "Суспільне".

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Во время мероприятия министр внутренних дел вспоминал события Революции Достоинства, в том числе и о том, как в 2014 году он разговаривал с Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом.

Непростые отношения с Кернесом

Журналисты спросили его, общался ли он с Кернесом на протяжении последних лет и будет ли поддерживать Игоря Терехова как возможного кандидата в мэры.

"Задайте следующий вопрос", – сказал Аваков. Чиновника попросили уточнить, почему он не хочет отвечать – чтобы опровергнуть слухи, которые выдвигают различные СМИ.

Какие слухи? Я сочувствую семье господина Кернеса, мы с Кернесом прошли непростые отношения — и хорошо работали, и плохо работали. Любая смерть – это человеческая трагедия,

- подчеркнул чиновник.

Кроме этого, Аваков также добавил, что желает Харькову избрать достойного мэра и подчеркнул, что это решение – за харьковчанами.

Справка. Политологи называют нескольких кандидатов, которые могут баллотироваться в мэры Харькова. В частности, о желании занять кресло городского головы уже намекнул Михаил Добкин.

Об оттягивании выборов в Харькове

Чиновника попросили прокомментировать информацию о возможной договоренности между ОП и его окружением. Мол, есть слухи об оттягивании выборов в Харькове, поскольку те могут быть невыгодны Терехову.

"Думаю, что вы фантазируете. Я тоже читаю эти идиотские телеграмм-каналы", – отметил он. Услышав, что это – высказывание Добкина, Аваков сказал, что не будет комментировать его заявления.

Министр внутренних дел также пояснил, что есть публичные голосования в областном и городском советах. При этом любые другие слухи о возможных договоренностях являются лишь слухами.

Когда могут быть перевыборы

Горсовет Харькова уже направил обращение в Раду относительно перевыборов мэра. Соответствующее ходатайство Рада должна рассмотреть в 90-дневный срок. Однако, например, в Луцке, перевыборы не назначали аж 3 года.

Сейчас ближайшее заседание парламента запланировано на 26 января. Если Рада в установленные законом сроки назначит дату выборов, голосование может состояться уже в конце марта.