Вкладывал в Харьков все эмоции: у Зеленского отреагировали на смерть Кернеса
В Офисе Президента отреагировали на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса. У Зеленского выразили соболезнования близким умершего и всем харьковчанам.
Какая реакция Офиса Президента
Кернес прошел такой жизненный путь, который не может вызвать единодушие при его оценках. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
Важно Умер Геннадий Кернес
Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно,
– говорится в сообщении.
Однако в учреждении отметили, что Кернес видел развитие города и работал, вкладывая в Харьков все "свои эмоции и компетенции". Именно поэтому люди снова избрали его мэром.
Кроме того, у президента отметили, что следующий мэр Харькова должен обеспечить качество управления городским хозяйством.
"Это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе", – отметили в Офисе Президента.
Смерть Кернеса: что известно
- Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите". Туда был госпитализирован в сентябре после осложнений коронавируса.
- В декабре состояние политика значительно ухудшилось, у него отказали 2 почки.
- Похоронят Кернеса в Харькове на следующей неделе.
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