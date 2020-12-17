В Офисе Президента отреагировали на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса. У Зеленского выразили соболезнования близким умершего и всем харьковчанам.

Какая реакция Офиса Президента

Кернес прошел такой жизненный путь, который не может вызвать единодушие при его оценках. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Важно Умер Геннадий Кернес

Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно,

– говорится в сообщении.

Однако в учреждении отметили, что Кернес видел развитие города и работал, вкладывая в Харьков все "свои эмоции и компетенции". Именно поэтому люди снова избрали его мэром.

Кроме того, у президента отметили, что следующий мэр Харькова должен обеспечить качество управления городским хозяйством.

"Это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе", – отметили в Офисе Президента.

Смерть Кернеса: что известно