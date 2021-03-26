После акции под ОП: украинцы стали меньше поддерживать протесты за Стерненко
Количество украинцев, которые поддерживают акции за Сергея Стерненко, уменьшается: 23% за протесты, однако 43% – против. Относительно поврежденного здания офиса Президента, люди убеждены, что отмывать его должны сами участники акции.
Источник:"Рейтинг"
Об отношении украинцев к акции в поддержку Стерненко, а также повреждении здания офиса Президента, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Читайте также Арестович назвал Стерненко и Антоненко политзаключенными
Как украинцы относятся к акции за Стерненко
- 43% опрошенных не поддерживают протесты в поддержку Сергея Стерненко;
- 23% поддерживают, однако не хотят принимать в них участие;
- 4% и поддерживают, и готовы участвовать;
- равнодушно к ним относятся 21% опрошенных.
За 3 недели выросло количество тех, кто не поддерживает акции.
Как опрошенные относятся к акциям за Стерненко / инфографика "Рейтинга"
Сколько опрошенных слышали и поддерживают акцию 20 марта
- 74% слышали об акции в поддержку Стерненко, во время которой повредили здание офиса Президента. В частности, 34% – много, 40% – что-то слышали.
- Четверть ничего не знает об этом.
- Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали – 70%.
Поддерживают ли украинцы акцию 20 марта / Инфографика "Рейтинга"
Как украинцы предлагают наказать за выходку
- 65% считают, что нужно участников акции, которые повредили здание Офиса Президента, заставить убрать или же выплатить компенсацию за нанесенный ущерб;
- 20% за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения;
- лишь 9% за то, чтобы не реагировать на это.
Как предлагают наказать за повреждение здания ОП / Инфографика "Рейтинга"
Что известно об опросе?
Его в течение 23 – 24 марта провела группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Протест под офисом Президента 20 марта: главное
- Мирный протест под ОП в поддержку Стерненко перерос в погром. Активисты разбили окна здания, обрисовали его красками и забросали его файерами.
- Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "дом Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
- Впоследствии бойца "Азова" Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.
- Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову. Сейчас сообщение о подозрении получили уже 5 человек.
- В ОП говорят, что своими действиями участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.
Как выглядел Офис Президента после протестов: смотрите видео
Поделиться новостью