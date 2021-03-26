Количество украинцев, которые поддерживают акции за Сергея Стерненко, уменьшается: 23% за протесты, однако 43% – против. Относительно поврежденного здания офиса Президента, люди убеждены, что отмывать его должны сами участники акции.

Об отношении украинцев к акции в поддержку Стерненко, а также повреждении здания офиса Президента, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Как украинцы относятся к акции за Стерненко

43% опрошенных не поддерживают протесты в поддержку Сергея Стерненко;

23% поддерживают, однако не хотят принимать в них участие;

4% и поддерживают, и готовы участвовать;

равнодушно к ним относятся 21% опрошенных.

За 3 недели выросло количество тех, кто не поддерживает акции.



Как опрошенные относятся к акциям за Стерненко / инфографика "Рейтинга"

Сколько опрошенных слышали и поддерживают акцию 20 марта

74% слышали об акции в поддержку Стерненко, во время которой повредили здание офиса Президента. В частности, 34% – много, 40% – что-то слышали.

Четверть ничего не знает об этом.

Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали – 70%.



Поддерживают ли украинцы акцию 20 марта / Инфографика "Рейтинга"

Как украинцы предлагают наказать за выходку

65% считают, что нужно участников акции, которые повредили здание Офиса Президента, заставить убрать или же выплатить компенсацию за нанесенный ущерб;

20% за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения;

лишь 9% за то, чтобы не реагировать на это.



Как предлагают наказать за повреждение здания ОП / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе?

Его в течение 23 – 24 марта провела группа "Рейтинг". Путем телефонных интервью опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Протест под офисом Президента 20 марта: главное

Мирный протест под ОП в поддержку Стерненко перерос в погром. Активисты разбили окна здания, обрисовали его красками и забросали его файерами.

Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "дом Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

Впоследствии бойца "Азова" Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову. Сейчас сообщение о подозрении получили уже 5 человек.

В ОП говорят, что своими действиями участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.

Как выглядел Офис Президента после протестов: смотрите видео