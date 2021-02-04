Пророссийские каналы 112, NewsOne и ZIK прекратили свое вещание после введения санкций против Тараса Козака. У Зеленского оценили вероятность их отмены через суд.

Источник: 24 канал

Соответствующее решение СНБО готовили очень тщательно. Об этом Федор Вениславский – представитель президента в КСУ, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Обратите внимание Санкции против каналов Медведчука: в ОП объяснили, как реагирует Запад

Именно поэтому, по его словам, нет юридических оснований для того, чтобы суд отменил введение санкций против каналов Козака.

Юридически решение Совета нацбезопасности и обороны является полностью безупречным. Ожидать, что есть какие-то основания для его обжалования – у меня таких аргументов точно нет,

– подчеркнул он.

"Позиции ОП и СНБО являются юридически безупречными. Не вижу оснований, которые бы позволяли сомневаться – мол, это решение будет отменено каким – то судом", - добавил Вениславский.

Указ Зеленского обжаловали: что известно

Запрет телеканалов, подконтрольных Медведчуку, обжаловали в Верховном суде. Иски подали сразу 2 граждан.

По информации "Суспільного", первым истцом является Павел Александрович Попков. Имя второго – пока неизвестно.

Журналисты не исключают, что им может быть юрист Роман Лихачев. Он заявлял, что обжаловал ответные санкции.

Больше о ходе событий после введения санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака – читайте здесь.