Кабмин отменил самоизоляцию для украинцев, приезжающих из-за границы на вакцинацию
Украинцам, которые возвращаются на родину из-за границы для вакцинации против COVID-19, больше не придется отбывать самоизоляцию. Однако для этого нужно обладать приглашением на прививку.
Источник:Кабмин
Соответствующее постановление правительство одобрило на внеочередном заседании правительства 22 марта. Приглашение на иммунизацию должно иметь специальный идентификатор.
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На приглашении должен быть уникальный идентификатор
От самоизоляции освобождаются граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором,
– говорится в постановлении правительства.
Для въезда в Украину необходим ПЦР-тест
Отметим, что также Кабмин сделал жестче правила въезда в Украину. Теперь при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Его следует сделать не позднее, чем за 48 часов до въезда. Для тех, кто приехал без теста, предусмотрена самоизоляция.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
Источник: СНБО
По состоянию на 23 марта в Украине недуг подхватили 1 565 732 человека. Летальных исходов – 30 431. Выздоровели более чем 1 миллион 268 тысяч больных. За последние сутки коронавирус диагностировали у 11 476 человек, 333 больных умерли.
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