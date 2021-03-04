Отмена перевода часов: Корниенко рассказал, поддержат ли законопроект
Фракция "Слуга народа" планирует поддержать во 2 чтении законопроект об отказе от перевода часов осенью и весной. Однако он предполагает не только это, но и другие важные моменты.
Источник:Интерфакс-Украина
Особых возражений не будет. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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По словам Корниенко, это системный закон, то есть он не только предусматривает отмену перехода на летнее время.
Что еще предусматривает законопроект
Инициатива вводит термин "секунда", а также дает определение понятиям: минута, час, день, месяц, год, шкала Всемирного времени UT, григорианский календарь. Политик добавил, что такая стандартизация необходима.
Кроме того, отказ от перевода часов должен закрепить на всей территории страны киевское время. Дело в том, что на оккупированных территориях действует время страны-агрессора.
Мы осуществляем проукраинский шаг, устанавливая и закрепляя на всей территории Украины без исключения единственное киевское время,
– отметил Корниенко.
Что этому предшествовало
- Верховная Рада 3 марта приняла в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время.
- Если депутаты успеют проголосовать во 2 чтении до 25 марта, украинцы больше не будут переводить стрелки часов.
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