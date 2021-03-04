Фракция "Слуга народа" планирует поддержать во 2 чтении законопроект об отказе от перевода часов осенью и весной. Однако он предполагает не только это, но и другие важные моменты.

Особых возражений не будет. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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По словам Корниенко, это системный закон, то есть он не только предусматривает отмену перехода на летнее время.

Что еще предусматривает законопроект

Инициатива вводит термин "секунда", а также дает определение понятиям: минута, час, день, месяц, год, шкала Всемирного времени UT, григорианский календарь. Политик добавил, что такая стандартизация необходима.

Кроме того, отказ от перевода часов должен закрепить на всей территории страны киевское время. Дело в том, что на оккупированных территориях действует время страны-агрессора.

Мы осуществляем проукраинский шаг, устанавливая и закрепляя на всей территории Украины без исключения единственное киевское время,

– отметил Корниенко.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 3 марта приняла в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время.

Если депутаты успеют проголосовать во 2 чтении до 25 марта, украинцы больше не будут переводить стрелки часов.

Обратите внимание! Ежегодно на летнее и зимнее время переходят примерно в 60 странах. Последний раз в Украине переводили часы в ночь на 25 октября 2020 года.