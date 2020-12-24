Долг украинцев за коммунальные услуги в размере 60 миллиардов гривен не является проблемой 2020 года. Такая сумма сформировалась как следствие тех решений, которые украинская власть принимала на протяжении 2015–2016 годов.

Сейчас нельзя ни простить этот долг, ни начать требовать его у людей. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Что делать? Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов. А помощь должны получать социально незащищенные слои населения,

– подчеркнул Гетманцев.

По словам чиновника, долг появился объективно, а не потому, что украинцы делали ошибки или вели себя безответственно.

Гетманцев отметил, что за годы власти приняли ряд решений, которые сформировали гигантский долг. В частности, заморозили социальные стандарты, заложив в бюджет вдвое меньший прожиточный минимум, чем фактический. Впоследствии запустили программу субсидий.