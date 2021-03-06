Международный день открытых данных ввели еще в 2010 году. Дата проведения каждого года меняется, но традиционно остается где-то в диапазоне между декабрем и мартом. В 2021 году Open Data Day по всему миру отмечают 6 марта. Мы поговорили с экспертом и узнали, как изменилась сфера открытых данных в Украине.

Еще до недавнего времени сфера открытых данных казалась чем-то необычным и странным, а при словосочетании "открытые данные" на ум приходили лишь запыленные архивы. Впрочем, времена меняют и сейчас открытые данные – это то, без чего не может нормально функционировать ни государство, ни бизнес, ни обычные граждане.

Интересно Украина дебютировала в рейтинге открытости данных Open Data Maturity

Как изменилась сфера открыть данных в Украине

Евгений Поремчук, эксперт по электронному управлению, основатель ИТ-компании BWN GROUP, председатель ОО "Электронная республика", говорит, что данные – это новая нефть 21 века, ведь это предмет бартера предпринимателей и валюта дипломатов.

Для Украины – это (Международный день открытых данных, – ред.) на самом деле заслуженный праздник, потому что за последние годы наша страна показывает высокие результаты в открытии государственной информации,

– говорит Поремчук.

Евгений Поремчук / Фото из архива героя

Действительно, в декабре 2020 года Европейский портал данных (EDP) опубликовал отчет Open Data Maturity Report 2020 об уровне развития сферы открытых данных. Украина впервые принимала участие в этом рейтинге и вошла в число стран, которые быстро развиваются (Fast-trackers), вместе с Италией, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией и Швецией.

Набрав 2 180 баллов из 2 600 возможных, Украина заняла 17 место в рейтинге, продемонстрировав "уровень зрелости" сферы открытых данных на уровне 84%, при этом средний "показатель зрелости" сферы в Европе составляет 78%. В целом, по всем показателям Украина продемонстрировала более высокие результаты, чем в среднем по Европе.

За что Украина получила баллы:

Государственная политика (554 балла, или 85%). Анализировалось соответствие законодательства международным стандартам, государственная стратегия по развитию сферы открытых данных на национальном и местных уровнях, а также то, какие инициативы внедряются для развития навыков госслужащих, работающих с данными.

(554 балла, или 85%). Анализировалось соответствие законодательства международным стандартам, государственная стратегия по развитию сферы открытых данных на национальном и местных уровнях, а также то, какие инициативы внедряются для развития навыков госслужащих, работающих с данными. Единый государственный вебпортал открытых данных (569 баллов, или 88%). Исследователи высоко оценили функционал национального портала открытых данных, его развитие, частоту обновлений и уровень его использования.

(569 баллов, или 88%). Исследователи высоко оценили функционал национального портала открытых данных, его развитие, частоту обновлений и уровень его использования. Влияние открытых данных в различных сферах: экономическая, государственное управление, социальная, экологическая (550 баллов, или 85%).

(550 баллов, или 85%). Качество данных, публикуемых на портале, их соответствие международному DCAT-AP стандарту (492 балла, или 78%). По этому критерию Украина продемонстрировала более высокую оценку, чем средний уровень в странах ЕС, который составляет 76%.

Украина в рейтинге открытых данных / Скриншот с Open Data Maturity Report 2020

Почему важна область открытых данных

Евгений Поремчук объяснил, что все это значит для простого украинца. Так, по подсчетам экспертов, около 5 миллионов украинцев ежемесячно используют сервисы на основе открытых данных. Впрочем, статистика не говорит, сколько из них догадываются о том, что эти сервисы на основе открытых данных.

Между тем, именно на основе OpenData работают мобильные приложения "Автономера Украины", "Поиск по авто номера", "Авто инфо" и другие, которые позволяют мгновенно найти всю информацию по номеру автомобиля (фото, информацию о похищении, технические характеристики и т. п.), мобильное приложение "Штрафы UA", приложения с кадастровыми картами, мобильные приложения и сервисы для мониторинга судебных решений, проверки лекарств ("Лекарства контроль" от МЗ), сервис проверки загрязненности рек "Чистая Вода",

– говорит Поремчук.

Он добавляет, что таких сервисов уже сегодня достаточно много – от общенациональных до местных, вроде "Открытого е-билета Житомира" или "Зеленый Кропивницкий". Также интересно, что по состоянию на сегодня большинство решений – именно решения для граждан или разработаны общественными активистами.

Открытые данные могут помочь как в повседневной жизни, так и для ведения бизнеса / Фото Unsplash

Как могут помочь открыть данные

Как мы уже отметили, благодаря открытым данным украинцы имеют доступ к большому пласту информации: начиная от пробок на дорогах и заканчивая регистрацией того или иного препарата. Например, сейчас украинцы могут обезопасить себя от экономических преступлений и мошенничества, воспользовавшись сервисами YouControl, OpenDataBot, чтобы проверить людей и компании, с которыми они планируют работать. Вместе с тем на практике можно использовать открытые данные и для собственного бизнеса.

Евгений Поремчук говорит, что обработанные открытые данные – это продукт, который пользуется спросом. Эти данные (и вашу работу над ними) можно визуализировать в приложении или сервисе и, соответственно, монетизировать. Главное – добавленная стоимость, которую в них вы вкладываете.

С помощью открытых данных можно обезопаситься от мошенников / Фото Unsplash

Например, украинский сервис проверки контрагентов YouControl использует открытые данные для формирования досье компаний и берет плату за доступ к досье, в которых структурирована и систематизирована информация из множества разрозненных источников,

– приводит пример эксперт.

Также можно развивать собственный бизнес, используя открытые данные. Открытые данные – огромный и бесплатный источник информации, который поможет улучшить бизнес-процессы в компании. Например, британский ритейлер TESCO использует общедоступную информацию о погоде для создания почасовых моделей спроса, что положительно сказывается на операционной эффективности бизнеса и оптимизации запасов.

Сегодня открытые данные в Украине – бизнес-инструмент, инструмент борьбы с коррупцией и способ контроля власти, обеспечения ее прозрачности; это – стимул для развития экономики и инструмент интеграции в европейское пространство, ведь, банально, ЕС активнее работает с открытыми правительствами,

– подытожил Поремчук.