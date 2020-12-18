Начинали с файерами и "судей прочь" от президента Зеленского, но сейчас кризис вокруг Конституционного суда и антикоррупционного законодательства завис в воздухе. По словам политолога Владимира Фесенко, стороны конфликта – президент и КСУ – отошли на боевые позиции.

Поэтому между ними нет пока открытой войны. Зато занимается вопросом преодоления кризиса парламент. В частности, специальная межфракционная группа. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

Читайте также Рада лишь углубляет конституционный кризис

Но к ней уже есть претензии у антикоррупционщиков. Председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин отметил, что работа КСУ должна была быть заблокирована уже во вторую неделю кризиса.

"Есть как минимум 10 законопроектов от самого радикального – разогнать – до создания кворума, но они до сих пор не рассматривались даже на комитете", – подчеркнул он.

Верховная Рада вернула е-декларирование

Депутаты возобновили именно е-декларирование и уголовную ответственность за него. Правда, без лишения свободы – только с ее ограничением за сокрытие миллионных состояний. А также с откровенно смешными штрафами, что уже широко и громко раскритиковали эксперты.

Такое подозрительное парламентское единодушие имеет простое объяснение.

Абсолютному большинству депутатов не выгодно и даже рискованно подставляться с декларациями. Кто-то боится ошибок и наказания за ошибки, кто-то – рисковать какими-то скрытыми доходами. И это общий корпоративный интерес,

- пояснил политолог Владимир Фесенко.

Судей теперь будут проверять по отдельной процедуре

Вторым шагом стало восстановление функций НАПК, но с изменениями. Для проверки судей теперь будет отдельная процедура.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что судей будут проверять на общих основаниях, как и всех чиновников. Но на этапе результатов проверки НАПК будет иметь специальную процедуру уведомления ВРП – если это простые судьи. Или КСУ – если речь идет об антиконституционном суде.

Ни ВРП, ни КСУ не будут иметь возможность заблокировать процесс, но будут в курсе,

– прокомментировал депутат.

По мнению депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук, это на самом деле решает вопрос тех недоработок, которые были в прошлом законодательстве.

И, мол, это не противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. Правда, те высказали мнение, что наказание за ложь в декларациях является мягковатой, но согласились, что судей запугивать – не демократично. Выводов прислали аж 2:

относительно самого одиозного решения КСУ;

о дальнейшей работе суда.



Главное о скандальном решении КСУ / инфографика 24 канала

В последнем заключении Венецианской комиссии есть рекомендации, как качественно изменить суд, не разгоняя его вопреки закону.

Читайте также Несмотря на вывод Венецианской комиссии, Рада хочет назначить судью КСУ

Эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко отметила, что сейчас есть 3 вакантные должности. Парламент должен внести изменения в закон о Конституционном суде и установить предварительный конкурс для будущих судей КСУ.

И это должен осуществлять не политический орган, а независимая единая комиссия с международной компонентой и представителями общественности.

Парламентарии пренебрегли рекомендацией по отбору судей КСУ

Именно так в свое время отбирали судей в Высший антикорсуд. И потом назначали их конституционным большинством. То есть, не 226 голосами, а 300. Впрочем для такого порядка голосования следует внести изменения в Конституцию.

Но именно этой рекомендацией парламентарии пренебрегли. И уже начали отбор минимум на одну из 3 вакансий в КСУ.

Честно говоря, надо сделать шаг назад, сформировать эту комиссию. Для этого нужны изменения в закон о КСУ,

- подчеркнула Юлия Кириченко.

Несмотря на отбор, над изменениями тоже работают. Представят их уже в скором времени. В законопроекте речь пойдет о работе самого суда, которая до этого руководствовалась исключительно регламентом. Также должны прописать, что такое конфликт интересов у судей и как действовать в такой ситуации.

К слову, отчитаться о наработках обещают уже в понедельник, 21 декабря.