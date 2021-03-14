Модель из Киева Милана Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашой Паем. Несмотря на то, что девочке всего 8 лет, она показывает в сторис недетские поцелуи и объятия.

О своих отношениях девочка сообщила в инстаграме.

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Что известно о паре

Милана показывает, как они проводят время вместе: снимают видео, ходят в кино, целуются.

К слову, парень девочки Паша также освещает отношения в сети. В шапке профиля он так и отметил, что "встречается с разницей в 5 лет".

Пока неизвестно, как на это реагируют родители детей.



Поцелуи детей в инстаграме / Фото Миланы Маханец



Девочка объявила об отношениях / Фото из инстаграма Миланы Маханец



Отношения детей / Фото из инстаграма Миланы Маханец

Что известно о детях

Кстати, у Миланы 480 тысяч подписчиков в инстаграме, у Паши – 30 тысяч. Однако популярными дети стали через соцсеть Like. Там девочка блогер-миллионик, за ней следят около 6 миллионов человек, а за парнем – 500 тысяч.

Кроме того, Милана – модель. Она снимается для брендов детской одежды, также ее фото публикуют в глянцевых журналах.