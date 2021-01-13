Откроет ли ЕС свои границы в 2021 году: ответ Кулебы
Пандемия коронавируса создала в мире "фестиваль паники и истерики". Однако как только Украина стабилизирует ситуацию и впишется в критерии безопасности Евросоюза, безвизовый режим будет действовать без помех.
Вследствии пандемии даже страны Шенгена закрыли свои границы друг для друга. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Obozrevatel.
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Это не особое какое-то отношение к украинцам – это общая политика, обусловленная исключительно страхом перед распространением коронавируса в Европейском Союзе,
– отметил Кулеба.
Ключевым фактором для ЕС является динамика заболеваемости на территории страны.
Что еще сказал Кулеба
- По словам главы МИД, когда начнется туристический сезон, либерализация визовых требований будет объективной реальностью.
- Представители туристического бизнеса перейдут к диалогу с властью, ведь им нужно будет зарабатывать деньги.
- Кулеба также заявил, что иммунологические паспорта – это пока лишь теоретическая дискуссия. Ею управляют прежде всего эмоции.
- Глава МИД Украины надеется на цивилизованные решения, которые позволят гарантировать безопасность туристов во время путешествий.
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