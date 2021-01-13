Пандемия коронавируса создала в мире "фестиваль паники и истерики". Однако как только Украина стабилизирует ситуацию и впишется в критерии безопасности Евросоюза, безвизовый режим будет действовать без помех.

Вследствии пандемии даже страны Шенгена закрыли свои границы друг для друга. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Obozrevatel.

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Это не особое какое-то отношение к украинцам – это общая политика, обусловленная исключительно страхом перед распространением коронавируса в Европейском Союзе,

– отметил Кулеба.

Ключевым фактором для ЕС является динамика заболеваемости на территории страны.

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