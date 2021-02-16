Отказались служить в российской армии: в Крыму осудили 13 человек
В январе 2021 года правозащитники зафиксировали 13 новых дел и 13 приговоров касательно жителей оккупированного Крыма за отказ служить в армии России. Это самое большое количество за месяц со времен аннексии.
Источник:Крымская правозащитная группа
Статья, по которой осудили крымчан, предусматривает до 2 лет лишения свободы.
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Приговоры крымчанам вынесли в так называемых "судах"
- "Кировский районный суд";
- "Ленинский районный суд Севастополя";
- Гагаринский районный суд Симферополя ";
- "Бахчисарайский районный суд";
- "Центральный районный суд Симферополя";
- "Красноперекопский районный суд"
- "Советский районный суд";
- "Нижнегорский районный суд".
Сколько всего "дел" открыли
По состоянию на конец января в Крыму уже открыли 176 уголовных "дел" за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые "суды".
Приговоры объявили касательно 168 дел, еще 8 – рассматривают.
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