В январе 2021 года правозащитники зафиксировали 13 новых дел и 13 приговоров касательно жителей оккупированного Крыма за отказ служить в армии России. Это самое большое количество за месяц со времен аннексии.

Статья, по которой осудили крымчан, предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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Приговоры крымчанам вынесли в так называемых "судах"

"Кировский районный суд";

"Ленинский районный суд Севастополя";

Гагаринский районный суд Симферополя ";

"Бахчисарайский районный суд";

"Центральный районный суд Симферополя";

"Красноперекопский районный суд"

"Советский районный суд";

"Нижнегорский районный суд".

Сколько всего "дел" открыли

По состоянию на конец января в Крыму уже открыли 176 уголовных "дел" за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые "суды".

Приговоры объявили касательно 168 дел, еще 8 – рассматривают.

Обратите внимание! Россия в октябре 2020 года в Крыму в очередной раз объявила призыв в армию. Министерство иностранных дел Украины выразило протест.