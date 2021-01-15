Уменьшенная цена на газ будет действовать только в период карантина. Однако Украина нуждается в устойчивом решении проблемы на рынке. Юрий Витренко предложил новые правила защиты уязвимых потребителей.

Уменьшение тарифов – это запас времени, чтобы выработать системное решение. Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал в фейсбуке.

Важно Правительственное совещание относительно тарифов на газ: о каких ценах договорились

ОТО смогут выбирать поставщиков газа

Защита потребителей должная опираться на европейскую практику. Например, иногда в Европе объединения потребителей сами выбирают поставщиков. У них больше рыночной силы, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут выделить для этой цели профессионального человека.

Витренко отметил, что в Украине эту роль могут выполнять объединенные территориальные общины. То есть ОТО будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Чиновник добавил, что это будет по умолчанию: если человек самостоятельно не выбрал поставщика, за него это сделает ОТО. Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал "Нафтогаз".

Однако политик отметил, что для реализации плана нужны законодательные изменения. Однако нардепы из фракции "Слуга народа" пообещали над этим поработать.

Что еще предлагает Витренко

Энергоэффективность;

Увеличение собственной добычи;

Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям "Газпрома";

Нормальная биржевая торговля газом в Украине.

Обратите внимание! После значительных протестов украинцев против увеличения тарифов на газ правительство таки договорилось об уменьшении цены. В частности, должны одобрить постановление, где на время карантина предельная цена за кубометр газа составит 6,99 гривны, тариф на распределение – 1,79 гривны.