Участники Ку-Клус-Клана убивали людей и взрывали церкви. Также они открыто терроризировали целые города, а то и Штаты.

Казалось бы, у Трампа и представителей этой организации нет ничего общего, но это не так. Об этом рассказал в своем блоге "Большой мир" Юрий Мацарский.

Полный выпуск блога Трамп и Ку-Клукс-клан: что объединяет экс-президента и жестокую расистскую организацию

Что связывает Трампа и Ку-Клус-клан

По его словам, трудно поверить в это, ведь Трамп:

никогда не появлялся на людях в робе с острым капюшоном – формой клана;

никогда не сжигал деревянные кресты, как того требует обычай группировки;

не участвовал в судах Линча;

старается быть осторожным в высказываниях, и не оскорблять темнокожих, евреев или католиков.

Что такое Ку-Клус-клан?

По информации из Википедии, это название нескольких расистских и террористических организаций в США, в основном на юге. В клане находилось более 550 тысяч человек, по другим данным – 2 миллиона. В частности это были солдаты и офицеры армии южан.

Отец Трампа мог быть клановцем

Но еще до начала Второй мировой войны, как отметил блогер, отец Дональда Фред Трамп оказался за решеткой после разгона полицией марша клановцев.

Поэтому можно предположить, что Трамп-старший принимал в этом марше непосредственное участие, а значит, и сам был клановцем,

– отметил Мацарский.

"На первый взгляд, прямой связи между расистами в колпаках и Дональдом Трампом нет. Но это для стороннего наблюдателя, а для американских законодателей есть", – он добавил.

Как Трамп связан с Ку-Клус-кланом: смотрите видео