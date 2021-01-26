Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что боец Ярослав Журавель погиб на Донбассе, потому что якобы несмотря на запрет пошел на разведку. Отец погибшего военного возмутился такими словами генерал-полковника и назвал их ложью.

Источник: "Новинарня"

Сергей Журавель обратился к журналистам 26 января. После того как Печерский суд Киева перенес заседание в одном из производств относительно гибели его сына.

К теме Смерть бойца Ярослава Журавля: ГБР обязали открыть дело против Зеленского

Что Хомчак говорил о гибели Журавля

В интервью 14 января Хомчак заявил, что гибели Ярослава Журавля можно было избежать, если бы он и еще несколько бойцов не "нарушили запрет" и не пошли на разведку в "серую зону" на Донбассе.

Реакция отца погибшего

Журавель-старший показал журналистам Грамоту почета и скорби по поводу смерти Ярослава, подписанную Хомчаком. По его словам, заявления главнокомандующего в Грамоте противоречат его словам в недавнем интервью.

"Интересно, он (Хомчак – 24 канал) ее читал, когда подписывал? Здесь написано: "С глубокой благодарностью за жертвенное служение в рядах Вооруженных сил Украины сержанта 137-го отдельного батальона морской пехоты Ярослава Журавля. Я как главнокомандующий ВСУ преклоняюсь перед отвагой, стойкостью и патриотизмом воина, чинами которого прославлен Владимиров трезубец", – подчеркнул отец погибшего.

Он хоть хронологию событий знает? Как он может заявлять, что тело моего сына было найдено 15-го числа, если тело отдали только 17 июля, и в соцсетях писали, что оно еще не остывшее?

– сказал Сергей Журавель.

Читайте также Крик души: отец бойца Журавля возмутился из-за ордена морпеха, который покинул его сына умирать

Он отметил, что в грамоте Хомчак выражал благодарность, а в недавнем интервью сказал, что его сын и боец Дмитрий Красногрудь "стали предателями и самовольно выходили на боевое задание".

"Я хочу, что он ответил за это", – заявил отец погибшего.

Что известно о гибели Ярослава Журавля