Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк, высказался относительно приговора, который дали Сергею Стерненко. Он возмутился, ведь семилетний срок Стерненко – это больше, чем получили убийцы его дочери.

Он добавил к сообщению совместное фото со Стерненко возле Приморского суда Одессы – места, где приговор и объявили.

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Виктор Гандзюк написал: до последнего не верил, что приговор Стерненко действительно произнесут.

Стерненко посадили на семь лет.

Больше, чем исполнителям убийства Кати.

По вымышленным обвинениям.

За активную проукраинскую позицию.

За борьбу против произвола.

За правду,

– написал Виктор Гандзюк.

В конце сообщения отец Екатерины Гандзюк отметил: это политическая расправа. И риторично спросил: "Кто следующий?"

Обратите внимание! Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Его обвинили в похищении человека ради завладения его деньгами. Больше о приговоре Стерненко читайте по ссылке.

Сколько получили убийцы Екатерины Гандзюк

Четверо из восьми подозреваемых в нападении на активистку (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.

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Вячеслав Вишневский приговорен к 4 годам заключения.

Владимира Васяновича осудили к 4 годам тюрьмы.

Виктор Горбунов покупал кислоту для нападения на Гандзюк. Приговорен к 3 годам заключения.

Никита Грабчук – один из непосредственных исполнителей преступления. Приговорен к 6 годам тюрьмы.

Сергей Торбин был координатором убийства Гандзюк. Приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения.

Заказчиком убийства следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредником, вероятно, выступил Алексей Левин. Они находятся под стражей с 20 августа 2020 года.



Коротко о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала