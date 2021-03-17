Вокруг 8-летней блогерши Миланы Маханец вспыхнул скандал. Все из-за якобы отношений с 13-летним Пашей Паем, которые оба освещают в своих соцсетях. Папа девочки впервые прокомментировал инцидент.

Александр Маханец заявил, что шокирован событиями, которые происходят с его ребенком. Заметим, что он и Дарья Маханец, мама Миланы, разошлись в 2019 году.

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Позиция отца Миланы

Отец юной блогерши объяснил, что после развода пытается общаться с дочкой и помогать ей. В то же время о бывшей жене общаться не хочет.

Сейчас я в шоке от того, что происходит. Это все, мягко говоря, неправильно,

– отметил мужчина.

Как рассказали знакомые Маханцев, бракоразводный процесс был очень тяжелым. Именно тогда страница Миланы появилась в инстаграме и фактически стала площадкой для рекламы.

Друзья семьи предположили, что именно развод повлиял на изменения в общении и отношении Дарьи Маханец к своей дочери. Почему разошлись родители блогерши – неизвестно.

Что говорит мать Миланы Маханец

Ранее отношения дочери с 13-летним парнем прокомментировала и мать – Дарья Маханец. Женщина подчеркнула, что не видит в этом чего-то незаконного и намерена отстаивать свою позицию и в дальнейшем.

Она заверила, что дети не живут вместе. "Милана написала в сторис, что едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. Мы с ней приехали в гости к семье, с которой дружим", – подчеркнула Маханец.

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