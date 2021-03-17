Я в шоке, – отец 8-летней блогерши Миланы об отношениях с 13-летним парнем
Вокруг 8-летней блогерши Миланы Маханец вспыхнул скандал. Все из-за якобы отношений с 13-летним Пашей Паем, которые оба освещают в своих соцсетях. Папа девочки впервые прокомментировал инцидент.
Источник:"КП в Украине"
Александр Маханец заявил, что шокирован событиями, которые происходят с его ребенком. Заметим, что он и Дарья Маханец, мама Миланы, разошлись в 2019 году.
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Позиция отца Миланы
Отец юной блогерши объяснил, что после развода пытается общаться с дочкой и помогать ей. В то же время о бывшей жене общаться не хочет.
Сейчас я в шоке от того, что происходит. Это все, мягко говоря, неправильно,
– отметил мужчина.
Как рассказали знакомые Маханцев, бракоразводный процесс был очень тяжелым. Именно тогда страница Миланы появилась в инстаграме и фактически стала площадкой для рекламы.
Друзья семьи предположили, что именно развод повлиял на изменения в общении и отношении Дарьи Маханец к своей дочери. Почему разошлись родители блогерши – неизвестно.
Что говорит мать Миланы Маханец
Ранее отношения дочери с 13-летним парнем прокомментировала и мать – Дарья Маханец. Женщина подчеркнула, что не видит в этом чего-то незаконного и намерена отстаивать свою позицию и в дальнейшем.
Она заверила, что дети не живут вместе. "Милана написала в сторис, что едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. Мы с ней приехали в гости к семье, с которой дружим", – подчеркнула Маханец.
Основное о скандале с детьми-блогерами
- Милана Маханец – модель и блогерша. В инстаграме она недавно написала, что встречается с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Оба публикуют в соцсетях совместные фото, совсем не похожие на детские. Там они целуются, обнимаются и лежат рядом в постели.
- Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и МВД.
- Полиция уже начала расследование по этому факту. Правоохранители проверяют информацию об отношениях блогеров.
- По информации СМИ, дедушка Миланы работает в Раде, в секретариате комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
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