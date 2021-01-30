Новогодние праздники президент Владимир Зеленский встретил в Карпатах, а именно на горнолыжном курорте Буковель на Прикарпатье. Правда, доливает масла в огонь то, что ковидная ситуация в Украине – сложная да и карантин никто не отменял. Но министр здравоохранения Максим Степанов ничего страшного в этом не видит. Говорит, что глава государства действовал законопослушно.

Источник: "Свобода слова Савика Шустера" Степанов в эфире передачи отметил, что президент ездил в Буковель еще до январского локдауна. К теме Как Зеленский встретил Новый год в Карпатах: яркие фото с отдыха Отдых Зеленского в Буковеле: что говорит Степанов Президент был там до введения усиленного карантина (до 8 января). Поэтому в этот момент там еще не действовал локдаун. Зеленский полностью законопослушно это делал.

Зимнее усиление карантина в Украине – какими были ограничения / Инфографика 24 канала со ссылкой на данные Кабмина В то же время Степанов добавил, что Минздрав не проводит проверки и не осуществляет контроль за соблюдением норм карантина. Этим, по его словам занимаются Госпродпотребслужба, Нацполиция и органы местного самоуправления. Обратите внимание Локдаун в Буковеле: как туристы нарушают карантин – эксклюзивные фото и видео Зеленский на Новый год отдыхал в Буковеле: главное Президент посетил Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой еще 28 декабря. Тогда Зеленский признался, что там и встретит Новый год. Правда, где именно, не уточнил.

Что касается Буковеля, то свой визит туда он официально ни не анонсировал, ни писал о нем по прибытии на курорт.

Огласку ситуация получила после того, как пользователи в сети в начале января начали публиковать фото с президентом.

На фотографиях видно, что Зеленский держит лыжи и одет в соответствующий костюм. Политик также делал селфи с детьми.

Судя по фото, ни глава государства, ни другие отдыхающие маски не надевали. Отметим! В сентябре 2020 года состоялось массовое празднование Дня Одессы. И тогда Степанов не был таким снисходительным. Он, в частности, разозлился и раскритиковал проведение такого мероприятия. Что тогда говорил министр здравоохранения – читайте по ссылке.