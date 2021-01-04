Отдых во время пандемии: куда и при каких условиях могут ехать украинцы
Новые впечатления от путешествий в 2021 году получить все еще сложно. В прошлом году для украинцев была открыта вся планета, выбор отдыха зависел от бюджета и желания. Однако этой зимой коронавирус внес свои коррективы.
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► Солнечные страны
Из лучших открытых направлений для людей, которые хотят много солнца зимой, турагенты рекомендую :
- Египет;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Занзибар;
- Доминикану;
- Мальдивы.
В этих странах украинские туристы могут отдыхать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
► Цена
Чем экзотичнее страна, тем дороже обойдется отдых.
"Египет – самый дешевый, от 600 (долларов – 24 канал) за 2 взрослых", – рассказала директор туристического бюро Анна Николаева.
► Новые правила отдыха
Коронавирус повлиял даже на отдых:
- в каждом отеле дистанция между шезлонгами;
- шведский стол теперь спрятан за стеклом – персонал сам выдает еду;
- столовые приборы упакованы;
- убирают еще тщательнее;
- всюду – температурный скрининг;
- на рецепции могут дополнительно попросить результаты ПЦР-теста.
Следует быть готовым, что за пределами отеля, как и во всем мире, масочный режим. И не всюду удастся прогуляться, ведь действуют карантинные ограничения.
Та же Доминикана – у них после 17:00 комендантский час. То есть после 17: 00 вы не выйдете за территорию на улицу,
– сказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.
Открытые для украинцев страны
Танзания
К карантинным ограничениям могут добавиться другие неудобства. В Танзании украинцам следует учитывать нехватку номеров и большое количество россиян.
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Дело в том, что там не так много отелей, а из-за того, что страна принимает россиян, для которых открыто еще меньше границ, они массово летят именно на Занзибар.
Шри-Ланка
Еще одно направление – Шри-Ланка, однако там также нехватка гостиниц.
Мексика
Ждут наших туристов и в Мексике. Однако стоит учесть, что прямого авиасообщения с Украиной нет.
Турция
Наслаждаться отпуском можно и ближе – в турецком Стамбуле.
"На выходные действует локдаун. Нет уже этих выходных в Стамбуле, когда все ехали туда, ведь все закрыто, местные не выходят на улицу. Без масок в Турции на улицы также не выходят", – рассказала Николаева.
Сторонники заснеженных склонов смело могут открыть для себя горнолыжную Турцию, которая ранее терялась на фоне Альп и Андорры.
Болгария
На экстремальные курорты приглашает и Болгария, однако это направление пока недостаточно исследовано украинскими туристами.
Горнолыжные курорты в Украине
В топе остаются и наши Карпаты. Здесь сезон в самом разгаре, здоровенные очереди на подъемники и аншлаг в гостиницах.
Цены в Буковеле поднялись на 30 – 40%, ажиотаж. Примерно 95% подъемников заняты, если немного дальше – можно что-то найти. На Драгобрате цены остались те же самые, поднимать не планируют,
– отметил представитель турагентства Дмитрий Биба.
Несмотря на грядущий локдаун, горнолыжные курорты в Украине будут работать. Говорил об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
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По его мнению, во время катания на лыжах невозможно заразиться, да еще и это разгрузит мегаполисы. Рестораны будут работать на вынос, гостиницы будут кормить завтраками, а бани и бассейны будут закрыты. Однако волнует и погода.
На Драгобрате немного выпало снега, но для катания его недостаточно, в Буковеле искусственный снег,
– заметил Биба.
Междугороднее и международное авиа, авто и железнодорожное сообщение будет открытым. Если все же надумали за границу – не забудьте про страховой полис, который может покрыть расходы на изоляцию и лечение.
Также, можно оформить новую услугу – страховку от невыезда, которая сработает в случае "ковидных форс-мажоров". Туроператор обязан предложить вам новые направления.
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