Новые впечатления от путешествий в 2021 году получить все еще сложно. В прошлом году для украинцев была открыта вся планета, выбор отдыха зависел от бюджета и желания. Однако этой зимой коронавирус внес свои коррективы.

Рождественские ярмарки в Европе и львиная доля океанской экзотики для всех "под замком". Но украинцы находят выход – подробнее в материале 24 канала.

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► Солнечные страны

Из лучших открытых направлений для людей, которые хотят много солнца зимой, турагенты рекомендую :

Египет;

Объединенные Арабские Эмираты;

Занзибар;

Доминикану;

Мальдивы.

В этих странах украинские туристы могут отдыхать только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

► Цена

Чем экзотичнее страна, тем дороже обойдется отдых.

"Египет – самый дешевый, от 600 (долларов – 24 канал) за 2 взрослых", – рассказала директор туристического бюро Анна Николаева.

► Новые правила отдыха

Коронавирус повлиял даже на отдых:

в каждом отеле дистанция между шезлонгами;

шведский стол теперь спрятан за стеклом – персонал сам выдает еду;

столовые приборы упакованы;

убирают еще тщательнее;

всюду – температурный скрининг;

на рецепции могут дополнительно попросить результаты ПЦР-теста.

Следует быть готовым, что за пределами отеля, как и во всем мире, масочный режим. И не всюду удастся прогуляться, ведь действуют карантинные ограничения.

Та же Доминикана – у них после 17:00 комендантский час. То есть после 17: 00 вы не выйдете за территорию на улицу,

– сказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

Открытые для украинцев страны

Танзания

К карантинным ограничениям могут добавиться другие неудобства. В Танзании украинцам следует учитывать нехватку номеров и большое количество россиян.

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Дело в том, что там не так много отелей, а из-за того, что страна принимает россиян, для которых открыто еще меньше границ, они массово летят именно на Занзибар.

Шри-Ланка

Еще одно направление – Шри-Ланка, однако там также нехватка гостиниц.

Мексика

Ждут наших туристов и в Мексике. Однако стоит учесть, что прямого авиасообщения с Украиной нет.

Турция

Наслаждаться отпуском можно и ближе – в турецком Стамбуле.

"На выходные действует локдаун. Нет уже этих выходных в Стамбуле, когда все ехали туда, ведь все закрыто, местные не выходят на улицу. Без масок в Турции на улицы также не выходят", – рассказала Николаева.

Сторонники заснеженных склонов смело могут открыть для себя горнолыжную Турцию, которая ранее терялась на фоне Альп и Андорры.

Болгария

На экстремальные курорты приглашает и Болгария, однако это направление пока недостаточно исследовано украинскими туристами.

Горнолыжные курорты в Украине

В топе остаются и наши Карпаты. Здесь сезон в самом разгаре, здоровенные очереди на подъемники и аншлаг в гостиницах.

Цены в Буковеле поднялись на 30 – 40%, ажиотаж. Примерно 95% подъемников заняты, если немного дальше – можно что-то найти. На Драгобрате цены остались те же самые, поднимать не планируют,

– отметил представитель турагентства Дмитрий Биба.

Несмотря на грядущий локдаун, горнолыжные курорты в Украине будут работать. Говорил об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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По его мнению, во время катания на лыжах невозможно заразиться, да еще и это разгрузит мегаполисы. Рестораны будут работать на вынос, гостиницы будут кормить завтраками, а бани и бассейны будут закрыты. Однако волнует и погода.

На Драгобрате немного выпало снега, но для катания его недостаточно, в Буковеле искусственный снег,

– заметил Биба.

Междугороднее и международное авиа, авто и железнодорожное сообщение будет открытым. Если все же надумали за границу – не забудьте про страховой полис, который может покрыть расходы на изоляцию и лечение.

Также, можно оформить новую услугу – страховку от невыезда, которая сработает в случае "ковидных форс-мажоров". Туроператор обязан предложить вам новые направления.