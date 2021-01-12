Народным депутатам фракции "Слуга народа" подготовили тезисы, с помощью которых они смогут комментировать резонансные для украинцев события. Речь идет не о каких-то темниках, а о реализации политики one voice (единого голоса).

One voice – это когда представители политической силы выражают общую позицию по тем или иным вопросам. В частности, о январском карантине, запрете продажи определенных товаров, "тайной" вакцинации политиков и вероятной закупке вакцины из России "Спутник V". О тезисах по поводу этих вопросов для "слуг народа" рассказали в издании "Бабель".

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У "слуг народа" есть тезисы для комментирования резонансных событий

О карантине и запрете продажи товаров

Позиция, записанная в тезисах, созвучна последним заявлениям премьера Шмыгаля и министра здравоохранения Степанова . Депутатам рекомендуют говорить то же самое.

Отдельно следует говорить о плохой коммуникации власти с людьми по локудауну и запрете на продажу тех или иных товаров. На вопрос об этом отвечать надо так:

Президент Зеленский уже дал поручение немедленно объяснить все населению.

Все необходимые товары можно купить онлайн с доставкой.

Критика запрета продажи носков свидетельствует только о недальновидности критиканов.

Выдержка из тезисов

Нет ничего удивительного, что часть людей не воспринимает усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах. Бывают даже массовые протесты против карантина.

Усиленный карантин в Украине некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на движение между регионами или между районами в городах, нет правового режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа.

Если наши граждане могут собраться на неделю или две на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина?

Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.

О "тайной вакцинации" политиков и бизнесменов

Информацию о контрабанде вакцины для политиков и бизнесменов проверяет СБУ. Депутатам же рекомендуют в комментариях акцентировать на немедленной реакции президента.

Обвинения в сторону премьера Шмыгаля и нардепа Радуцкого, которые якобы сделали именно "тайные прививки", оценивать как бездоказательные.

Выдержка из тезисов

Возможно, весь этот скандал создан искусственно из одного фейка или из какого-то мошенничества, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины.

На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа.

О российской вакцине "Спутник V"

Тема российской вакцины прописана четко:

Украина не планирует закупать препарат в России.

"Спутник V" не доказал свою эффективность.

Российская вакцина – политический инструмент пропаганды.

"Слугам народа" взамен предлагают акцентировать на китайской вакцине от Sinovac: что она вызывает больше доверия в Минздраве, и украинский "Лекхим" заключила контракт на 5 миллионов доз.

Выдержка из тезисов

Сейчас в мире российскую вакцину согласились покупать только политически или экономически зависимые от России государства.

Пусть Россия сначала докажет на примере россиян, что ее препараты эффективны и могут остановить эпидемию.

Об отдыхе Тупицкого в Эмиратах

Комментировать отдых судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого нардепы из "Слуги народа" должны бы так:

Тупицкий имеет неплохую зарплату, одну из самых высоких в государственном секторе. Но даже такая зарплата вряд ли позволяет настолько роскошный отдых.

Роскошь, к которой тяготеет Тупицкий, прекрасно демонстрирует, что он привык жить не по доходам, которые получает официально.

Ситуация, когда человека подозревают в преступлениях против правосудия, а он может спокойно покинуть территорию государства, является абсолютно недопустимой.