"Слугам народа" объяснили, как комментировать отдых Тупицкого и другие резонансные вещи
Народным депутатам фракции "Слуга народа" подготовили тезисы, с помощью которых они смогут комментировать резонансные для украинцев события. Речь идет не о каких-то темниках, а о реализации политики one voice (единого голоса).
One voice – это когда представители политической силы выражают общую позицию по тем или иным вопросам. В частности, о январском карантине, запрете продажи определенных товаров, "тайной" вакцинации политиков и вероятной закупке вакцины из России "Спутник V". О тезисах по поводу этих вопросов для "слуг народа" рассказали в издании "Бабель".
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У "слуг народа" есть тезисы для комментирования резонансных событий
О карантине и запрете продажи товаров
Позиция, записанная в тезисах, созвучна последним заявлениям премьера Шмыгаля и министра здравоохранения Степанова. Депутатам рекомендуют говорить то же самое.
Отдельно следует говорить о плохой коммуникации власти с людьми по локудауну и запрете на продажу тех или иных товаров. На вопрос об этом отвечать надо так:
- Президент Зеленский уже дал поручение немедленно объяснить все населению.
- Все необходимые товары можно купить онлайн с доставкой.
- Критика запрета продажи носков свидетельствует только о недальновидности критиканов.
Выдержка из тезисов
- Нет ничего удивительного, что часть людей не воспринимает усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах. Бывают даже массовые протесты против карантина.
- Усиленный карантин в Украине некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на движение между регионами или между районами в городах, нет правового режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа.
- Если наши граждане могут собраться на неделю или две на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина?
- Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.
О "тайной вакцинации" политиков и бизнесменов
Информацию о контрабанде вакцины для политиков и бизнесменов проверяет СБУ. Депутатам же рекомендуют в комментариях акцентировать на немедленной реакции президента.
Обвинения в сторону премьера Шмыгаля и нардепа Радуцкого, которые якобы сделали именно "тайные прививки", оценивать как бездоказательные.
Выдержка из тезисов
- Возможно, весь этот скандал создан искусственно из одного фейка или из какого-то мошенничества, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины.
- На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа.
О российской вакцине "Спутник V"
Тема российской вакцины прописана четко:
- Украина не планирует закупать препарат в России.
- "Спутник V" не доказал свою эффективность.
- Российская вакцина – политический инструмент пропаганды.
"Слугам народа" взамен предлагают акцентировать на китайской вакцине от Sinovac: что она вызывает больше доверия в Минздраве, и украинский "Лекхим" заключила контракт на 5 миллионов доз.
Выдержка из тезисов
- Сейчас в мире российскую вакцину согласились покупать только политически или экономически зависимые от России государства.
- Пусть Россия сначала докажет на примере россиян, что ее препараты эффективны и могут остановить эпидемию.
Об отдыхе Тупицкого в Эмиратах
Комментировать отдых судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого нардепы из "Слуги народа" должны бы так:
- Тупицкий имеет неплохую зарплату, одну из самых высоких в государственном секторе. Но даже такая зарплата вряд ли позволяет настолько роскошный отдых.
- Роскошь, к которой тяготеет Тупицкий, прекрасно демонстрирует, что он привык жить не по доходам, которые получает официально.
- Ситуация, когда человека подозревают в преступлениях против правосудия, а он может спокойно покинуть территорию государства, является абсолютно недопустимой.
Акцентировать также надо на том, что роскошный и показательный отдых Тупицкого еще раз подчеркивает одну из главных задач Верховной Рады в 2021 – реформировать Конституционный Суд.
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