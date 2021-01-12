Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий отдыхает в Дубае. В сети пишут, что поселился он в королевской вилле, в которой сутки стоят 300 тысяч гривен. Однако в КСУ рассказали свою версию: за весь отдых с семьей Тупицкий выложил менее 250 тысяч гривен.

Отдых Тупицкого: версия КСУ

Опровержение информации, которую распространяют СМИ о роскошном и дорогостоящем отдыхе Александра Тупицкого и его семьи, обнародовала пресс-служба Конституционного Суда.

Читайте также Тупицкому в отеле в Дубае на стол бросили "материальную помощь": видео

Там подтвердили информацию о том, что Тупицкий официально находится в ежегодном отпуске 6 января и с 11 до 13 января 2021 года.



Распоряжение главы КСУ об отпуске / Фото из сайта Конституционного суда

В КСУ заявили, что 6 января Александр Тупицкий вместе с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января.

Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на 3 человек, составляет 242 116,43 гривны. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.



Сколько стоит путевка Тупицкого / Фото из сайта Конституционного суда

В КСУ отметили, что такая информация опровергает ложные заявления отдельных людей и СМИ по аренде Тупицкого королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки.

Также чиновник опровергает информацию об отдыхе с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру. Это, по его словам, откровенная ложь.

Сколько заработал глава КСУ в декабре 2020 года

Доход Тупицкого в декабре составил 433 538,60 гривны. Поэтому, добавляют в Конституционном Суде, такой отдых судья может себе позволить.

Обратите внимание Если Тупицкий будет ходить на работу: у Зеленского назвали возможные последствия

Что СМИ пишут об отдыхе Тупицкого

Главу КСУ президент Украины временно отстранил от работы.

После этого Тупицкий поехал отдыхать в Дубаи. СМИ сообщают, что с семьей он проживает в королевской вилле Kempinski Palm Jumeirah.

Более о чиновнике, его состояние и скандальных решениях читайте по ссылке.