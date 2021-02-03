Отбор судей в КСУ: в "Голосе" объяснили, почему не подавали кандидатуры
Комитет по правовой политике Верховной Рады рассматривает кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины. Сейчас есть 3 вакантные позиции: двух судей должна утвердить и делегировать именно Верховная Рада.
Источник: 24 канал
Позиция фракции "Голос" - однозначна: нужно выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Об этом в эфире сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.
Обратите внимание Судьи КСУ получают 300 тысяч ежемесячно и требуют доплат, – представитель Зеленского
Почему "Голос" не подавала кандидатуры
По его словам, сначала необходимо изменить процедуру отбора судей Конституционного суда, независимых экспертов (украинских и международных). Только после этого можно дискутировать об изменении процедуры и о поднятии кворума.
Фракция "Голос" не подавала своих кандидатов на вакансии от Верховной Рады. Сейчас наша позиция – сначала измените процедуру, сделайте ее действительно конкурсной, как этого требует Конституция. И после этого можно будет заполнять вакансии,
– отметил Юрчишин.
Новые судьи будут выполнять указания
Доподлинно неизвестно о добродетели тех людей, которые становятся судьями КСУ. Как отметил нардеп, скорее всего новые судьи просто будут выполнять рекомендации с Банковой.
"На самом деле еще большей политизацией которая есть сейчас, КСУ не выдержит", – также сказал Юрчишин. Он добавил, что присутствие в юстиции судей Зеленского – не сделает суд таким, к которому есть доверие у общества. Конституционные судьи должны быть политически незаангажированными.
Претенденты на вакансии судей: кто они
- На одно из кресел судьи претендуют двое действующих народных депутатов – Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ.
- Другие претенденты – Николай Серый от "Европейской Солидарности".
- Кандидатка от "Батькивщины" – Ольга Бондарь-Петровская.
- От депутатской группы "Доверие" – Дмитрий Журавлев.
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