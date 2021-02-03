Комитет по правовой политике Верховной Рады рассматривает кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины. Сейчас есть 3 вакантные позиции: двух судей должна утвердить и делегировать именно Верховная Рада.

Источник: 24 канал

Позиция фракции "Голос" - однозначна: нужно выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Об этом в эфире сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

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Почему "Голос" не подавала кандидатуры

По его словам, сначала необходимо изменить процедуру отбора судей Конституционного суда, независимых экспертов (украинских и международных). Только после этого можно дискутировать об изменении процедуры и о поднятии кворума.

Фракция "Голос" не подавала своих кандидатов на вакансии от Верховной Рады. Сейчас наша позиция – сначала измените процедуру, сделайте ее действительно конкурсной, как этого требует Конституция. И после этого можно будет заполнять вакансии,

– отметил Юрчишин.

Новые судьи будут выполнять указания

Доподлинно неизвестно о добродетели тех людей, которые становятся судьями КСУ. Как отметил нардеп, скорее всего новые судьи просто будут выполнять рекомендации с Банковой.

Отметим! В Центре противодействия коррупции сетуют, что такое решение Комитета явно противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской комиссии, которая отметила необходимость реформы процедуры отбора судей.

"На самом деле еще большей политизацией которая есть сейчас, КСУ не выдержит", – также сказал Юрчишин. Он добавил, что присутствие в юстиции судей Зеленского – не сделает суд таким, к которому есть доверие у общества. Конституционные судьи должны быть политически незаангажированными.

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