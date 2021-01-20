Ранее киевская блогерша назвала Россию любимой страной и анонсировала жалобу на офицера Вооруженных сил Анатолия Штефана. После этого от сотрудничества с ней отказалась сеть "Алло".

Компания отказалась от сотрудничества с блогершей

Официальное сообщение компании "Алло" о прекращении сотрудничества со скандальной блогершей обнародовал в телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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В компании отметили, что блогерша с никнеймом di.rubens не работает и никогда не работала у них.

Она привлекалась как актриса организацией, которая занималась изготовлением рекламных роликов в сети,

– отметили в "Алло".

Там заявили, что пока сотрудничество с компанией и актрисой прекратили.

Штефан также добавил, что на его публикации относительно развития событий, связанных с блогершей, уже много жалоб. Кроме того, активно работают ботофермы страны оккупанта.



"Алло" прекратило сотрудничество со скандальной блогершей / Телеграм Анатолия Штирлица

Что этому предшествовало

Ранее популярная блогерша TikTok с никнеймом di.rubens сняла ролик на аллее Небесной Сотни.

Девушка из Киева назвала Россию любимой страной.

Штефан не остался в стороне и лично отреагировал на эту ситуацию. Он отметил, что хочет спросить блогершу: "Украина или Россия?", а также помочь с приобретением билета до места ее выбора. И добавил, что стремится сделать это после публичных объяснений девушки на видео, которое наберет более 2,5 миллиона просмотров.

После этого блогерша заявила, что подаст жалобу в Минобороны на Штефана. А в ведомстве ответили, что ждут анонсированную жалобу.

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