В Украине – очередная невосполнимая потеря. 12 марта на Донбассе у населенного пункта Марьинка погиб украинский военнослужащий.

Несовместимые с жизнью травмы бойцу нанесла пуля, выпущенная враждебным снайпером. Об этом рассказали в фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Восток".

Обратите внимание Военный, которого смертельно ранили боевики, был из Черкасской области

Украинский военный погиб у Марьинки: что известно

12 марта 2021 у населенного пункта Марьинка (расположено в районе ответственности Оперативно-тактической группировки сухопутных сил Вооруженных сил Украины "Восток") пророссийские боевики опять нарушили режим тишины.

Враг обстрелял позиции украинских защитников. К сожалению, на этот раз снайперский огонь боевиков унес жизнь украинского военнослужащего – он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Ситуация на Донбассе обострилась