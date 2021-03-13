От пули вражеского снайпера у Марьинки погиб украинский военный
В Украине – очередная невосполнимая потеря. 12 марта на Донбассе у населенного пункта Марьинка погиб украинский военнослужащий.
Источник:фейсбук ОТУ "Схід"
Несовместимые с жизнью травмы бойцу нанесла пуля, выпущенная враждебным снайпером. Об этом рассказали в фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Восток".
Обратите внимание Военный, которого смертельно ранили боевики, был из Черкасской области
Украинский военный погиб у Марьинки: что известно
12 марта 2021 у населенного пункта Марьинка (расположено в районе ответственности Оперативно-тактической группировки сухопутных сил Вооруженных сил Украины "Восток") пророссийские боевики опять нарушили режим тишины.
Враг обстрелял позиции украинских защитников. К сожалению, на этот раз снайперский огонь боевиков унес жизнь украинского военнослужащего – он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Ситуация на Донбассе обострилась
- В 2021 году на Донбассе фиксируют больше обстрелов и общее обострение. Боевики прицельно атакуют позиции военных Объединенных сил ежедневно.
- С 27 июля 2020 на Донбассе действует перемирие, однако Украина продолжает терять своих защитников. С начала 2021 на Востоке уже погибли по меньшей мере 18 военнослужащих ВСУ.
- В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверяет, что ситуация на Донбассе не является критической и ее полностью контролируют украинские военные.
Поделиться новостью