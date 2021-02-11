От пули снайпера погиб украинский военный на Донбассе
Возле Горловки 11 февраля около 9:30 снайпер ранил украинского бойца. Военнослужащий был в тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Во время эвакуации боец умер.
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Украинская сторона направила соответствующую ноту в миссию ОБСЕ. Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе выразила искренние соболезнования родным погибшего.
Еще один раненый боец
Оккупанты прицельно обстреливали позиции Операции объединенных сил и 10 февраля. Снайпер возле Песок ранил украинского военного. Бойца сразу госпитализировали.
Сейчас за ним присматривают медики. Состояние украинского защитника – удовлетворительное.
Срыв перемирие на Донбассе: что известно
- В январе – феврале 2021 года пророссийские боевики все чаще прицельно обстреливают военных Вооруженных сил Украины. Например, за сутки 10 февраля было 7 нарушений "тишины".
- С начала 2021 года на Донбассе погибли уже 8 бойцов.
- Украинские военные вынуждены отвечать на выстрелы оккупантов.
- Кстати, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на каждый выстрел боевиков надо отвечать выстрелом, а не ждать, пока кого-то убьют или ранят.
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