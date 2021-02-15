По действующей редакции Кодекса об административном судопроизводстве, юрисдикция ОАСК распространяется на решения органов госвласти, кроме парламента и президента. Инициированный Владимиром Зеленским законопроект предусматривает уменьшение полномочий суда.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский назвал полномочия, которые могут урезать Окружному админсуду Киева.

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Сейчас ОАСК рассматривает фактически все дела кроме парламента, президента и дел с Центральной избирательной комиссией по обжалованию избирательного процесса, рассказал Вениславский.

"Законопроект, который предлагает Зеленский на рассмотрение Верховной Рады предусматривает, что по первой инстанции к юрисдикции именно Верховного Суда будут отнесены дела по обжалованию актов центральных органов госвласти", – сообщил представитель президента. Вениславский заметил, что говорится о:

Кабинете министров;

министерствах;

других центральных органах государственной исполнительной власти;

комиссиях, не входящих в состав центрального органа исполнительной власти;

независимых регуляторных органах.

Сейчас юрисдикция по обжалованию их актов принадлежит ОАСК, добавил депутат от "Слуги народа".

По инициативе президента это передается на рассмотрение Верховного Суда и повышается уровень судебной инстанции,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Верховный Суд более весомый орган в системе судебной власти и соответственно – повысится уровень доверия к тем уровням, которые будут принимать по первой инстанции судьи Верховного Суда, сказал представитель президента в КСУ.

"Если речь идет об актах, которые принимают центральные органы исполнительной власти, например решение принятое Кабмином, то по инициативе президента этот акт, постановление или распоряжение – будет иметь подсудность именно у Верховного Суда, а не ОАСК", – объяснил Вениславский.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил во время брифинга 13 февраля, что направит в Раду законопроекты относительно полномочий ОАСК уже 15 февраля.

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