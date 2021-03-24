От коронавируса умерла Анна Липковская – известная журналистка
В Киеве 24 марта скончалась известная журналистка, театровед и преподаватель Анна Липковская. Жизнь женщины оборвалась из-за осложнений коронавируса.
Источник:фейсбук Павла Арье
Драматург Павел Арье сообщил о смерти журналистки и отметил, что коронавирус забирает лучших людей. Липковской было 54 года.
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Как характеризируют женщину
Театральный и кинокритик Олег Вергелис признался, что не может поверить в смерть Анны. Он отметил, что журналистка была хорошим и порядочным человеком.
Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной короны. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного времени,
– написал Вергелис.
Критик также добавил, что тексты Липковской в журнале "Украинский театр" в 80 – 90 годы были для него кафедрой театральной критики.
Что известно об Анне Липковской
- Липковская – это театровед, кандидат искусствоведения. Она работала в Киевском институте проблем современного искусства.
- При жизни написала более 400 публикаций о проблемах театра. Публиковала их в журналах "Украинский театр", "Кинотеатр", "Контрамарка".
- Также женщина является лауреатом Премии в области театроведения и театральной критики.
- Как режиссер она поставила спектакли "Что потеряли вы в чужих снах", "Музыка друга".
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