В Киеве 24 марта скончалась известная журналистка, театровед и преподаватель Анна Липковская. Жизнь женщины оборвалась из-за осложнений коронавируса.

Драматург Павел Арье сообщил о смерти журналистки и отметил, что коронавирус забирает лучших людей. Липковской было 54 года.

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Как характеризируют женщину

Театральный и кинокритик Олег Вергелис признался, что не может поверить в смерть Анны. Он отметил, что журналистка была хорошим и порядочным человеком.

Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной короны. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного времени,

– написал Вергелис.

Критик также добавил, что тексты Липковской в журнале "Украинский театр" в 80 – 90 годы были для него кафедрой театральной критики.

Что известно об Анне Липковской