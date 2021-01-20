Один из основателей "Народного руха" Украины Владимир Черняк умер в ночь на 18 января. Причиной стал COVID-19. Ему было 79 лет.

Что известно о смерти Черняка

О трагедии написали на его фейсбук-странице. Говорится, что Владимир Черняк долго боролся с ковидом.

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Накануне перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических науч – Черняка Владимира Кирилловича. Он останется в наших сердцах навсегда!

– отмечают в посте.

Краткая биография Владимира Черняка

Его знают как экономиста и политика.

Владимир Черняк родился в октябре 1941 года на Ровненщине.

Был народным депутатом СССР (1989 – 1991 годы) и народным депутатом Украины III (1998 – 2002 годы) и IV (2002 – 2006 годы) созывов.

Черняк был одним из основателей Народного руха Украины (с 1999 года – член Украинского народного движения, впоследствии – Украинской народной партии).

В 1994 году баллотировался на пост городского головы Киева.

Он заведовал отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, занимал должность главного научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов.

Награжден орденом "За заслуги" III степени (2001).

Владимир Черняк / Фото взято с фейсбук-страницы Владимира Черняка

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