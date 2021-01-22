Ежегодно в День соборности, 16 января, украинцы создают живую цепь. Участники акции объединяют правобережную и Левобережную Украину. Таким образом они напоминают об акте воссоединения между Украинской Народной Республикой и Западно-Украинской Народной Республикой. Однако в 2021 году из-за локдауна инициатива состоялась в несколько измененном формате.

"Цепь Соборности" 2021 года: детали

В этом году акция прошла виртуально. Однако все же вышла на всеукраинский уровень – объединила Украину от Киева до Симферополя, что в оккупированном Крыму. По словам организаторов, именно здесь ее сегодня разъединяют. Об этом говорится на официальном сайте инициативы "Ланцюг соборності Київ – Сімферополь".

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По состоянию на 22: 00 Участие в акции приняли почти 40 тысяч человек, среди них – певица Джамала и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Чтобы присоединиться, следовало авторизоваться на сайте акции через социальные сети. В итоге сформировалась цепь из аватарок участников, которые метр за метром выстраивались на карте по маршруту протяженностью 1 058 километров.





Виртуальная цепь Соборности 2021 / Скриншот

Как и задумывали авторы, цепь протянулась от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко во временно оккупированном Симферополе. В то же время он 5 раз символически пересек Днепр: на мосту Патона, где традиционно строили живую цепь единства киевляне, возле Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71 годовщину Соборности Украины,

– напомнили организаторы.