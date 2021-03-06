Анастасия Агалакова – мастер хендмейда и мама четверых детей. В 2014 году семья переехала из оккупированного Донбасса в Павлоград. И, вместе с тем, изменилось отношение женщины к давнему хобби – рукоделию. Она решилась начать творить украшения не только для троих дочерей, но и на продажу.

Таким образом увлечение превратилось в небольшой бизнес. Анастасия рассказывает о том, что помогло ей выйти на новый уровень и делится секретами продвижения своего дела.

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Увлечение, которое переросло в работу

Какой-то период времени рукоделие было моим хобби: у меня три маленьких дочки, для которых я и начала всякие украшения делать. Хотела как-то красиво дополнить их наряды. Потом выложила несколько изделий на площадку Скрыня, где украинские мастера добавляют свои работы, и у меня пошли заказы. Тогда я поняла, что это людям интересно и нужно.

Но с самого начала было понимание, что мне не хватает знаний. У меня образование техническое. Не было совсем ни какой-то экономической базы, ни понимания маркетинга. Конечно, пришлось это уже осваивать в процессе. Поэтому я постоянно чему-то учусь, где-то ищу информацию и участвую в обучающих тренингах.

Наша жизнь очень сильно меняется и, если ничему новому не учиться, то можно остаться где-то письма писать на листах. Современные методы совсем отличаются, поэтому постоянно нужно искать новую информацию, развиваться и идти вперед.

Вот, например, один из таких курсов был запущен ГО "Украинская ассоциация фрилансеров" благодаря гранту Украинского Женского Фонда при финансовой поддержке ЕС. В рамках этого проекта предлагалось три основных направления: маркетинг, копирайтинг и фотография. Фотограф рассказывал основы, как выгодно показывать свои изделия на фото, про свет и тень, композицию. Журналистка – как писать тексты, чем цеплять. И бизнес-тренер объяснял, как вести диалог с клиентом и продвигать товары в соцсетях.

Также проводились дополнительные консультации по этим направлениям, тренинги по женскому лидерству. Все это было частью проекта ЕС, который во время карантина и кризиса COVID-19 поддерживал бизнес-инициативы женщин и создавал для них новые возможности.

Анастасия показывает множество сертификатов о прохождении курсов и тренингов по ведению бизнеса

Сам проект состоял из серии мероприятий и менторской поддержки онлайн. Это действительно помогло более качественно перестроить бизнес-процессы в режим онлайн, усовершенствовать навыки интернет-продаж. Я поняла, почему важен таргетинг и что такое электронная коммерция, расширила клиентскую базу и стала более уверенно себя чувствовать в этом деле. Теперь, конечно, продолжаю внедрять на практике все услышанное.

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Кроме того, в начале проекта "Хендмейд в онлайн" нам создали группу в Viber, которая стала таким дистанционным клубом общения и взаимопомощи участников, сплотила мастериц. Есть еще несколько групп, где мы обмениваемся материалами и опытом, обсуждаем грядущие выставки и, параллельно, разные модные тенденции, иногда хвастаемся, кто что сделал.

Также перед Новым годом мы скооперировались с девочкой, которая делает мыло – создавали вместе подарочные наборы. И у нас коллаборация с девушкой, которая вяжет: я у нее заказываю готовые маленькие шапочки и декорирую их, делаю резиночки.

Резинки с шапочками, сделанные в коллаборации с местной рукодельницей

Как вести бизнес онлайн

Для успешного продвижения своего дела онлайн, первое, нужно создать коллекцию изделий – линейку товаров. Хотя бы десяток наименований того, что уже готово и можно представить покупателю, заинтересовать его.

Следующий шаг – сделать качественные и разноплановые фото изделий, включая снимки на модели, чтобы товары были видны в практическом применении. Потом уже их заливать на страничку. Наверное, лучше всего начинать именно с соцсетей, а потом уже переходить на более узкие платформы. Посты нужно делать регулярно – чтобы сеть их "поднимала".

Плюс, в социальных сетях нужно рассказывать и о себе тоже, потому что людям интересно, кто делает эти украшения и как происходит сам творческий процесс. Мастеру важно не скрываться за изделиями, а представлять их как свое творчество.



Анастасия демонстрирует заколки (обруч и брошь-сердце – тоже ее изделия)

Далее – само продвижение, таргетинг (инструмент, с помощью которого сеть показывает вашу рекламу нужным людям). Из соцсетей я периодически заказываю рекламу только на инстаграм пока. И именно первая рекламная кампания была самая удачная на заказы: фотография обручей и текст, призывающий порадовать своих девочек таким подарком. Но вообще рекомендуют рекламировать посты с видео.



Страница Анастасии в инстаграм / скриншот

Я ставлю рекламу на 6 дней, на постоянной основе не использую. По результатам уже смотрю, отключать или продолжать. Есть еще такое правило, что пост, который рекламируется, должен быть "наверху" – не дальше 6 постов, максимум 9. Если люди переходят по рекламному посту и не видят его в этом числе, то могут просто уйти со странички. Они не хотят тратить время и "рыться", чтобы найти то, что заинтересовало.

Вообще нужно работать и выкладывать свои работы на как можно большее количество площадок. Как говорится, не складывать все яйца в одну корзину, а чтобы это было распределено по нескольким источникам, которые приводят клиентов.

Еще существуют множество более отраслевых платформ для продажи. Я регулярно заказываю рекламу на Kidstaff, именно сезонную (перед праздниками). На OLX тоже, но там не предугадаешь результат. На Etsy еще – площадка мирового масштаба, там конкуренция очень большая, но периодически случаются продажи. Да, там реклама дороже, но и стоимость изделий выше.

Рабочий график и дальнейшее развитие

В основном работаю и получаю заказы именно онлайн. Есть также разные предпраздничные ярмарки, которые проводят в торговом центре в Павлограде (Днепропетровская область) – регулярно участвую. Идеи ищу в интернете, например, на Pinterest, или же придумываю сама. Но определенные тенденции задают поставщики материалов – нужно работать с тем, что есть в наличии.

Сейчас мой рабочий день – ненормированный. Все зависит от наличия заказов и вдохновения. Пока дети в школе, до обеда, я могу или работать руками, или что-то онлайн делать – писать посты, снимать сторис.

Анастасия шьет бантик для будущего украшения

Самый горячий сезон – под Новый год, когда в садиках и школах проводят утренники. Тогда же ярмарки идут новогодние. Вот в декабре у нас выставки были каждый день с 9 до 18. И я поняла, что для меня так работать вне дома – очень сложно. Потому что ты в роли продавца, а потом нужно прийти и восполнить товар, который купили. И это уже переходит на ночь. А еще надо уделить внимание семье. Поэтому мне больше нравится работа онлайн – когда не привязана к конкретному месту и времени.

С введением карантинных ограничений, конечно, утренников стало меньше, а в школах они вообще были запрещены, как и праздники любые. Соответственно, то, что заказывали на праздники именно, стало пользоваться на 30-40% меньшим спросом. Но, все равно, девочки в школу и садики ходят, дни рождения никто не отменял – это осталось.

Часть коллекции изделий Анастасии: фото

Я давно поняла для себя, что продажи онлайн должны быть в приоритете, а карантин только подтвердил то, что этот вариант – лучше. Да, в период локдауна сложно было, когда все дома. Именно в плане организации тишины и рабочего настроя – все равно какое-то общение, разговоры. Младшей надо помогать, контролировать, выйдет ли на онлайн-урок: то звука нет, то видео.

Иногда, конечно, возникает мысль, а что если дом – это дом, а работу оставить за порогом. Но пока нужно все совмещать в пределах одной площади. Домашняя атмосфера в чем-то расслабляет, а в чем-то дает преимущество.

Вообще, до декрета я работала на шахте в отделе главного технолога – за компьютером, с документацией. Но, если бы сейчас предложили пойти в офис на стандартный рабочий график, точно не согласилась бы. Это очень сложно для моей семьи – они меня не видят, не хватает времени для дома.

Физический магазин открывать пока не собираюсь. Думаю, что таки надо онлайн развиваться – уже много усилий приложено к этому. И, конечно, больше прибыли, если работать на заграницу, потому что там другие цены. Я отправляла изделия в США, Великобританию, Канаду, Италию, Данию, Германию – находят меня на Etsy (всемирная площадка хендмейд). Хотелось бы двигаться в этом направлении, в частности, выучить английский.

Поддержка родных и переезд с Донбасса

У меня четверо детей: самой младшей дочке, Арише, 8 лет, а старшему сыну, Дане – 15. Девчата, конечно, больше меняют наряды, поэтому все резиночки и заколочки для них. Хотя я и бабочки делала для сына, но это – праздничный такой вариант. А девчонкам нужно всегда: как говорится, бантиков много не бывает. Старшим девочкам, близняшкам Алене и Софии, по 10 лет и они, конечно, выбирают уже не все подряд, а что-то более строгое. Младшая пока носит всякие мимишные вещи.

Дочки помогают в качестве моделей: примерить, сделать фото для соцсетей, "краш-тест" пройти. Вообще дети – первые слушали и зрители всех моих экспериментов, в том числе и в Инстаграме. Если нахожу что-то интересное – обязательно спрашиваю их мнение.

Ариша недавно писала сочинение в школе о том, кем хочет быть, когда вырастет. Говорит: "Хочу быть рукодельницей. Мама, есть такая профессия?". Она у нас очень творческая, все мастерит. У меня даже на ярмарке есть пару ее бантиков – попросила продать.

Семья Анастасии: фото

Родные очень поддерживают и это не может не вдохновлять. Муж мне всякие приспособления делает для того, чтобы все было быстрее и проще. Например, сконструировал паяльник с регулированной температурой. Чтобы ленты не обрезать сначала ножницами и потом край поджигать зажигалкой, а прямо паяльником отрезать – гораздо удобнее. А если температуру уменьшить, то можно, например, на листьях тканевых делать прожилки.

Анастасия обрезает ленту специальным паяльником, который для нее сделал муж

Также муж придумал, как процесс изготовления юбки-пачки сделать быстрее в два раза. У нас в какой-то мере семейное дело выходит.

Мы переехали в Павлоград в 2014 году. До этого жили в Енакиево (Донецкая область). В июне поняли, что надо уезжать: обстановка становилась все сложнее и сложнее, уже не было смысла там оставаться. Муж работал на шахте. И именно из-за его работы выбор пал на этот город – в Павлограде тоже есть шахты.

Центральная часть Павлограда – сочетание современной архитектуры и советских построек:

Когда уезжали, оставили дом, но года два-три назад его там буквально разобрали по кирпичикам. Я к тому моменту уже вроде бы все отпустила. Но, когда такие новости приходят, оно скребет, конечно, немножко внутри. Тем не менее думаешь – все равно не вернулись бы. Поэтому есть как есть и сожалеть... Что поменяется от того, что себе душу теребить вещами, на которые ты повлиять не можешь?

"Главное – заниматься тем, что приносит удовольствие"

Я для себя поняла, что главное – это заниматься тем, что нравится и приносит удовольствие. Тогда появляются силы и возможности, которые дают этому делу развитие, внутренний какой-то подъем, вдохновение. Это из моего опыта.

Особенно, если дело приносит кому-то пользу. Я сначала этим занималась только потому, что мне самой нравилось и я могла изделия где-то применить. А потом увидела, что это и другим нужно – это дало толчок тому, что в таком направлении можно развиваться, ведь еще кому-то интересно.

Важно не закрываться в себе. Советоваться с близкими, с теми, кто поддержит. Если есть возможность, обратиться к тому, кто понимает в этой сфере – специалистам. И быть готовым вкладывать в это много времени и сил.

Проект Украинского Женского Фонда "Женское движение – в авангарде реагирования на вызовы COVID-19 в Украине" является частью поддержки Европейского Союза для инициатив по COVID-19 в Украине. Этот проект поддерживается через механизм быстрого реагирования для организаций гражданского общества в странах Восточного партнерства. С начала кризиса COVID-19 ЕС мобилизовал пакет в размере более 190 млн евро, чтобы помочь Украине в преодолении проблем, связанных с пандемией. В рамках подхода #TeamEurope такая поддержка охватывает обеспечение медицинскими материалами и оборудованием, усиление системы здравоохранения, содействие экономическому восстановлению, а также оказания помощи уязвимым группам населения.

Статья была подготовлена в рамках проекта ‘EU NEIGHBOURS east’. Мнения, выраженные в статье, принадлежат исключительно автору.