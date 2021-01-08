Размер компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране зависит от нескольких факторов. В частности, и от результатов расследования.

Что известно о выплатах

В конце декабря 2020 года Иран предложил выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв, однако эта сумма не является согласованной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "РБК-Украина".

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Принцип переговорного процесса – ничего не согласовано, пока не согласовано все,

- заявил он.

Замминистра добавил, что размер выплат зависит от нескольких факторов, в частности:

от результатов расследования и понимания истинных причин катастрофы;

от готовности Ирана идти на сотрудничество;

от международной практики.

Украина может обратиться в суд

Если переговоры зайдут в тупик, отметил Енин, то вполне вероятно, что Украина обратится в международные суды, после соответствующего решения совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Речь может идти о Международном Суде ООН.

Обратите внимание! Специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам авиакатастрофы Ральф Гудейл заявил, что Канада не согласна с предложением Ирана по компенсациям в сумме 150 тысяч долларов родственникам погибших. Больше новостей об авиакатастрофе самолета МАУ – читайте по ссылке.