От чего зависит размер компенсаций за катастрофу МАУ: детали от МИДа
Размер компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране зависит от нескольких факторов. В частности, и от результатов расследования.
Что известно о выплатах
В конце декабря 2020 года Иран предложил выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв, однако эта сумма не является согласованной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "РБК-Украина".
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Принцип переговорного процесса – ничего не согласовано, пока не согласовано все,
- заявил он.
Замминистра добавил, что размер выплат зависит от нескольких факторов, в частности:
- от результатов расследования и понимания истинных причин катастрофы;
- от готовности Ирана идти на сотрудничество;
- от международной практики.
Украина может обратиться в суд
Если переговоры зайдут в тупик, отметил Енин, то вполне вероятно, что Украина обратится в международные суды, после соответствующего решения совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Речь может идти о Международном Суде ООН.
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