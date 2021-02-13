Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля встретился в Киеве с освобожденными членами экипажа судна Stevia. Речь идет о 6 украинских моряках. Их в декабре 2020 года захватили пираты в Гвинейском заливе.

Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского. Также среди пленных находились 2 граждан Албании.

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Подробнее о встрече Зеленского с освобожденными моряками

Президент прежде всего поздравил моряков на родине. Также он поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев.

Моряки, со своей стороны, рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

Это было страшно. Вокруг тебя – 20 человек с автоматами круглосуточно,

– отметил один из моряков и добавил, что большинство похитителей было в состоянии сильного наркотического опьянения.

Услышав это, Зеленский предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней. Чтобы там их обследовали медики и чтобы украинцы восстановили здоровье.



Одним из первых, кто встретил моряков на родине, был Владимир Зеленский / Фото пресс-службы президента Украины

Как происходило освобождение и возвращение украинских моряков домой

По заданию Зеленского Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена.

Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями.

Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года.

В итоге их доставили в город Порт-Гаркорт. Там они прошли необходимое медицинское обследование.

Впоследствии украинцы оказались в нигерийском Лагосе, а уже оттуда отправились в турецкий Стамбул (Турция).

13 февраля они прибыли в Киев.

Кстати Эрдоган поздравил возвращение украинских моряков домой и назвал Зеленского "дорогим другом"

Что об освобождении говорит Зеленский

По словам украинского президента, похитители хотели очень много. Но украинская сторона прекрасно отработала – и МИД, и разведчики.

Была сделана довольно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди – здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех,

- заметил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой – это приоритет для власти. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне.

"Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделало наше посольство в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", – подытожил Зеленский.

Комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы

Глава внешнеполитического ведомства также выразил радость, что наконец украинские моряки – на родной земле и обнимают своих родных.

"После нескольких месяцев кропотливого труда дипломатов и всех вовлеченных сторон нам удалось вызволить их из пиратского плена. В какую бы передрягу ни попадали граждане Украины за рубежом, они могут рассчитывать на защиту украинского государства. Так было и будет всегда. Украина своих на произвол судьбы не оставляет", – подчеркнул он.



Кроме Зеленского, приветствовали дома моряков также руководитель ОПУ Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба / Фото пресс-службы президента Украины ​

Кого еще удалось освободить Украине из плена за последнее время

17 украинских моряков, захваченных в Гвинейском заливе,

14 членов экипажа судна Ruta. С 2017 года удерживали на территории Ливии,

9 граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев,

2 граждан, которых удерживали в качестве заложников на территории Иракского Курдистана.

Всего в 2020 году благодаря работе украинских дипломатов освободили 42 граждан Украины, которых незаконно удерживали за рубежом.

А в начале января 2021-го освободили и вернули домой 4 украинских членов экипажа судна Captain Khayyam. Их приговорили в Ливии в декабре 2017 года к пятилетнему заключению.

К слову! В начале 2021-го в России заявили, что удалось освободить из плена в Ливии несколько их граждан и одного украинца. Обстоятельства тогда российская сторона не уточнила.

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