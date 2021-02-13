Освобожденные из плена пиратов моряки Stevia вернулись в Украину: с ними встретился Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля встретился в Киеве с освобожденными членами экипажа судна Stevia. Речь идет о 6 украинских моряках. Их в декабре 2020 года захватили пираты в Гвинейском заливе.
Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского. Также среди пленных находились 2 граждан Албании.
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Подробнее о встрече Зеленского с освобожденными моряками
Президент прежде всего поздравил моряков на родине. Также он поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев.
Моряки, со своей стороны, рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.
Это было страшно. Вокруг тебя – 20 человек с автоматами круглосуточно,
– отметил один из моряков и добавил, что большинство похитителей было в состоянии сильного наркотического опьянения.
Услышав это, Зеленский предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней. Чтобы там их обследовали медики и чтобы украинцы восстановили здоровье.
Одним из первых, кто встретил моряков на родине, был Владимир Зеленский / Фото пресс-службы президента Украины
Как происходило освобождение и возвращение украинских моряков домой
- По заданию Зеленского Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена.
- Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями.
- Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года.
- В итоге их доставили в город Порт-Гаркорт. Там они прошли необходимое медицинское обследование.
- Впоследствии украинцы оказались в нигерийском Лагосе, а уже оттуда отправились в турецкий Стамбул (Турция).
- 13 февраля они прибыли в Киев.
Кстати Эрдоган поздравил возвращение украинских моряков домой и назвал Зеленского "дорогим другом"
Что об освобождении говорит Зеленский
По словам украинского президента, похитители хотели очень много. Но украинская сторона прекрасно отработала – и МИД, и разведчики.
Была сделана довольно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди – здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех,
- заметил он.
В то же время глава государства подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой – это приоритет для власти. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне.
"Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделало наше посольство в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", – подытожил Зеленский.
Комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы
Глава внешнеполитического ведомства также выразил радость, что наконец украинские моряки – на родной земле и обнимают своих родных.
"После нескольких месяцев кропотливого труда дипломатов и всех вовлеченных сторон нам удалось вызволить их из пиратского плена. В какую бы передрягу ни попадали граждане Украины за рубежом, они могут рассчитывать на защиту украинского государства. Так было и будет всегда. Украина своих на произвол судьбы не оставляет", – подчеркнул он.
Кроме Зеленского, приветствовали дома моряков также руководитель ОПУ Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба / Фото пресс-службы президента Украины
Кого еще удалось освободить Украине из плена за последнее время
- 17 украинских моряков, захваченных в Гвинейском заливе,
- 14 членов экипажа судна Ruta. С 2017 года удерживали на территории Ливии,
- 9 граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев,
- 2 граждан, которых удерживали в качестве заложников на территории Иракского Курдистана.
- Всего в 2020 году благодаря работе украинских дипломатов освободили 42 граждан Украины, которых незаконно удерживали за рубежом.
- А в начале января 2021-го освободили и вернули домой 4 украинских членов экипажа судна Captain Khayyam. Их приговорили в Ливии в декабре 2017 года к пятилетнему заключению.
Захват судна Stevia: что известно
- Об инциденте стало известно 16 декабря.
- Тогда сообщали, что в Гвинейском заливе пираты напали на сухогруз и похитили моряков, среди которых были украинцы. Бандиты проникли на борт с оружием.
- Всего пираты захватили 8 членов экипажа. 6 из них – это украинские моряки, остальные 2 – албанцы.
- По словам дочери одного из захваченных моряков, в плен из украинцев попали капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.
- Отец женщины-старший помощник капитана Семен Резниченко. Мужчина отдал этой профессии 40 лет. Имена остальных она не назвала.
- Судно Stevia принадлежит албанской компании.
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