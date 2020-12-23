Освобожденного из плена украинского военного держали в так называемой "милиции" боевиков
Украинского военного Александра Пупко, который находился в плену боевиков, держали в так называемой "милиции" на оккупированных территориях. К слову, бойца ООС освободили 23 декабря.
Так, бойца держали в одном из подразделений "милиции" возле Славяносербска. Об этом сообщили в командовании 14-й отдельной бригады ВСУ имени князя Романа Великого.
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Кстати, сейчас военный – на подконтрольной территории Украины. Однако неизвестно, в каком он состоянии.
Обстоятельства событий выясняют с помощью служебного расследования.
Что этому предшествовало
- Боевики заявили о задержании Пупко 17 декабря. Это произошло возле Славяносербска Луганской области. Оккупанты утверждают, что допрашивали бойца.
- В ООС подтвердили информацию об исчезновении бойца. Пока неизвестно, как военный попал к боевикам
- Однако 23 декабря Пупко удалось вернуть из плена. Освобождение происходило при участии наблюдателей ОБСЕ.
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