Апелляционный суд в Милане полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Они обосновали свое решение. Речь идет об отсутствии состава преступления.

Кроме этого, не было доказательств его причастности к факту гибели итальянца и россиянина на Донбассе 6 лет назад. Об этом говорится в мотивационной части вердикта суда, сообщает "Радио Свобода".

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В июле 2019 года суд Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели на Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

Но суд отметил, что не обнаружил доказательств, что подсудимый Маркив со сослуживцами был соучастником в инкриминируемом ему преступлении.

Невозможно утверждать, что Маркив сознательно способствовал фактам, в которых его обвиняют, помогая другим военнослужащим, которые несли службу на тот момент на горе (Карачун – 24 канал),

– считают судьи второй инстанции.

Поэтому и приняли оправдательный приговор из-за отсутствия состава преступления.

Обратите внимание! В начале ноября 2020 года апелляционный суд Милана снял все обвинения с бойца Национальной гвардии Виталия Маркива. После 3 лет за решеткой он вышел на свободу.

Однако суд в Милане подтвердил ответственность Украины за "атаку на гражданских" – группу иностранных репортеров. Суд второй инстанции считает, что командование украинских вооруженных сил издало неправомерный приказ своим подчиненным. Этим они нарушили международную конвенцию о защите гражданских на войне.

Обвинение защиты

В то же время суд в Милане признал ложными и непригодными свидетельство со стороны защиты – 5 командиров Национальной гвардии и 4 военнослужащих. Присяжные считают, что украинских военных следовало заслушать не как свидетелей, а в качестве подозреваемых.

Милан отверг просьбу защиты о приобщении новых доказательств на стадии апелляции.

Дело Виталия Маркива: коротко

В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском на Донбассе в 2014 году.

Большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов.

3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали.

4 ноября самолет с нацгвардийцем приземлился в Украине.

Биографию Виталия Маркива и больше о его деле читайте по этой ссылке.