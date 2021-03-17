Максим Грищук выступил против досрочного прекращения полномочий директора НАБУ Артема Сытника. Такое решение может сломать рабочий процесс, который только начали реализовывать.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Грищук прокомментировал решение Рады направить в Конституционный Суд законопроект об изменениях в Конституцию. Речь идет о назначении и увольнении глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

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Это решение Грищук назвал "немного неправильным". Он отметил, что именно сейчас НАБУ начало демонстрировать свою эффективность. Наконец начали оглашать приговоры, наконец есть люди, получившие реальные сроки заключения.

Однако некоторые люди "начинают все ломать".

Выходит, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать,

– заметил Грищук.

Дело Сытника: главное

Конституционный Суд Украины в 2021 году заявил, что Артем Сытник незаконно занимает должность главы НАБУ.

Указ о назначении Сытника издал Петр Порошенко еще в 2015 году. В КСУ настаивают, что это превышение полномочий Президента Украины. Назначить главу НАБУ может только Кабинет Министров Украины.

В то же время экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что Сытник может остаться на должности главы НАБУ минимум до 2022 года.