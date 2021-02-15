Суд в Херсонской области приговорил к 5 годам лишения свободы Сергея Торбина. Он является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

В решении говорится о том, что Торбин в начале мая 2018 года организовал массовые беспорядки под зданием Олешковского районного совета. Сделал это, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета.

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Тогда к зданию райсовета пришли по меньшей мере 50 мужчин с палками и резиновыми дубинками. Они заблокировали вход, а также запугивали депутатов. Сергей Торбин избил человека резиновой дубинкой.

В январе 2021 года он заключил сделку со следствием, признав свою вину. Торбин также согласился на сотрудничество и заявил, что назовет других фигурантов.

Суд в Херсонской области приговорил его к 5 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием.

Напомним! Ранее суд продлил меру пресечения экс-руководителю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и его бывшему помощнику Алексею Левину. Их подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

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