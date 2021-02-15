Признал вину: фигуранта дела Гандзюк лишили свободы на 5 лет
Суд в Херсонской области приговорил к 5 годам лишения свободы Сергея Торбина. Он является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Источник:Единый реестр судебных решений
В решении говорится о том, что Торбин в начале мая 2018 года организовал массовые беспорядки под зданием Олешковского районного совета. Сделал это, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета.
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За что и на сколько его посадили
Тогда к зданию райсовета пришли по меньшей мере 50 мужчин с палками и резиновыми дубинками. Они заблокировали вход, а также запугивали депутатов. Сергей Торбин избил человека резиновой дубинкой.
В январе 2021 года он заключил сделку со следствием, признав свою вину. Торбин также согласился на сотрудничество и заявил, что назовет других фигурантов.
Суд в Херсонской области приговорил его к 5 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием.
Нападение на Гандзюк: основное
- Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2020 года. Уже 4 ноября активистка умерла в больнице – у нее были многочисленные химические ожоги тела.
- Заказчиком убийства следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредником, вероятно, выступил Алексей Левин. Они находятся под стражей с 20 августа 2020 года.
- Кроме того, 6 июня 2019 года осудили 5 исполнителей преступления, среди них – Сергей Торбин.
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