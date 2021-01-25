Останется ли Дубинский в "Слуге народа": Корниенко рассказал о планах фракции
"Слуга народа" на заседании фракции 25 января не смогла решить, что делать с народным депутатом Александром Дубинским. Далее парламентарии планируют путем голосования выбрать один из 3 вариантов дальнейших действий.
Источник: Александр Корниенко в комментарии журналистам после заседания фракции, 24 канал
По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" дискуссия по Дубинскому на заседании 25 января была очень эмоциональной.
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В итоге мы выходим на предложение, которое обсудим с депутатами, – опрос относительно возможных действий фракции,
– пояснил Корниенко.
Какие варианты рассмотрят "слуги народа"
- 1 вариант – поддержать Дубинского и направлять письма в его поддержку соответствующим зарубежным организациям;
- 2 вариант – исключить его из фракции;
- 3 вариант – инициировать вопрос увольнения нардепа с должности заместителя председателя комитета по налогам и таможенной политике.
Корниенко подчеркнул, что ситуацию планируют решить в ближайшие дни. А при необходимости могут провести еще одно заседание фракции.
Такую же информацию в своей телеграме подтвердила и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
Что этому предшествовало
- Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский попросил скандального нардепа выйти из фракции "Слуга народа".
- Однако Дубинский отказался выполнять просьбу главы государства. Он заявил, что "шабунята и соросята" его оболгали и ввели президента в заблуждение.
- В защиту парламентария стал пророссийский нардеп Максим Бужанский.
- По словам Василевской-Смаглюк, она и большинство ее коллег" против исключения Дубинского из фракции.
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Санкции против Дубинского: коротко
- США 11 января ввели санкции против 7 человек и 4 организаций по подозрению во вмешательстве в американские выборы.
- Под удар попали Деркач, Дубинский и экс-депутат Александр Онищенко.
- Сам Дубинский назвал санкции временными неудобствами и добавил, что из "Слуги народа" из-за этого он не будет выходить.
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