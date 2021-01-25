"Слуга народа" на заседании фракции 25 января не смогла решить, что делать с народным депутатом Александром Дубинским. Далее парламентарии планируют путем голосования выбрать один из 3 вариантов дальнейших действий.

Источник: Александр Корниенко в комментарии журналистам после заседания фракции,​ 24 канал

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" дискуссия по Дубинскому на заседании 25 января была очень эмоциональной.

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В итоге мы выходим на предложение, которое обсудим с депутатами, – опрос относительно возможных действий фракции,

– пояснил Корниенко.

Какие варианты рассмотрят "слуги народа"

1 вариант – поддержать Дубинского и направлять письма в его поддержку соответствующим зарубежным организациям;

– поддержать Дубинского и направлять письма в его поддержку соответствующим зарубежным организациям; 2 вариант – исключить его из фракции;

– исключить его из фракции; 3 вариант – инициировать вопрос увольнения нардепа с должности заместителя председателя комитета по налогам и таможенной политике.

Корниенко подчеркнул, что ситуацию планируют решить в ближайшие дни. А при необходимости могут провести еще одно заседание фракции.

Такую же информацию в своей телеграме подтвердила и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский попросил скандального нардепа выйти из фракции "Слуга народа".

"Слуга народа". Однако Дубинский отказался выполнять просьбу главы государства. Он заявил, что "шабунята и соросята" его оболгали и ввели президента в заблуждение.

Он заявил, что "шабунята и соросята" его оболгали и ввели президента в заблуждение. В защиту парламентария стал пророссийский нардеп Максим Бужанский.

По словам Василевской-Смаглюк, она и большинство ее коллег" против исключения Дубинского из фракции.

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Санкции против Дубинского: коротко

США 11 января ввели санкции против 7 человек и 4 организаций по подозрению во вмешательстве в американские выборы.

Под удар попали Деркач, Дубинский и экс-депутат Александр Онищенко.

Сам Дубинский назвал санкции временными неудобствами и добавил, что из "Слуги народа" из-за этого он не будет выходить.



США ввели санкции против украинцев / инфографика 24 канала