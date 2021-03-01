Остался день: дело Татарова могут закрыть
Следствие по делу Олега Татарова должно завершиться в понедельник, 1 марта, дальше дело могут закрыть. Суд отказался продлить сроки расследования по делу о взяточничестве.
Источник:"Украинская правда"
Сейчас у правоохранителей есть 2 варианта: они передают в суд обвинительный акт или закрывают дело.
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Адвокат Артур Габриелян рассказал, что в четверг, 25 февраля, Шевченковский райсуд Киева уже отказался продлевать сроки следствия.
Однако следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора подали повторное ходатайство о продлении следственных действий. В понедельник, 1 марта, следователи получили от суда повторный отказ.
Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом,
– заявил Габриелян.
Дело Татарова: главное
- Олега Татарова – заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака – подозревают в участии в коррупционной схеме бывшего нардепа Максима Микитася.
- Микитась заявил, что именно Татаров был посредником в передаче взятки. Говорится о деле о хищении квартир Нацгвардии. Цена вопроса – 81 миллион гривен.
- В декабре 2020 года дело Татарова забрали из Национального антикоррупционного бюро и передали в Государственное бюро расследований.
- Между тем Татаров пытается оспорить вручение ему подозрения в суде. В то же время на судебные заседания политик не приходит.
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