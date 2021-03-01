Следствие по делу Олега Татарова должно завершиться в понедельник, 1 марта, дальше дело могут закрыть. Суд отказался продлить сроки расследования по делу о взяточничестве.

Сейчас у правоохранителей есть 2 варианта: они передают в суд обвинительный акт или закрывают дело.

Актуально Затягивание дел Татарова и "Приватбанка": Рябошапка оценил действия Венедиктовой

Адвокат Артур Габриелян рассказал, что в четверг, 25 февраля, Шевченковский райсуд Киева уже отказался продлевать сроки следствия.

Однако следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора подали повторное ходатайство о продлении следственных действий. В понедельник, 1 марта, следователи получили от суда повторный отказ.

Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом,

– заявил Габриелян.

Обратите внимание! По состоянию на 14:00 1 марта подозреваемым не вручили обвинительный акт.

Дело Татарова: главное