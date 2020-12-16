Интеграция в ряды КГБ является так называемой перевернутой страницей, ведь независимость Украины длится уже почти 30 лет. Сейчас у государства с церковью партнерские отношения, она не вмешивается в работу священнослужителей.

В советское время церковь существовала в сложных условиях, она практически не могла существовать без контроля государства. Об этом в программе "Что это было" на 24 канале рассказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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Он отметил, что в соответствующее время нужно было даже получать разрешения на назначение священнослужителей. Тогда они и иерархия сотрудничали с КГБ, они не могли иначе, сказал предстоятель ПЦУ.

Сейчас такого нет. Священнослужители, которые были в то время уже за 30 лет – пожилого возраста, многие из них уже отошли,

– сказал Епифаний.

"Я убежден, что сейчас таких случаев нет и священнослужители, конечно, не должны работать на другое государство. Священнослужители другой церкви, понятно, что работают уже не на КГБ, а ФСБ, это есть. Но наши – все патриотически настроены, спецслужбы не имеют нужды вербовать их", – считает предстоятель.

Он добавил, что сейчас вмешательства через соответствующие спецслужбы нет – церковь вместе с государством вместе заботятся о безопасности.