Остаются каналы, к которым есть претензии, – Потураев о санкциях СНБО
Украина должна получить законодательные механизмы защиты информационного пространства. Ведь остаются каналы, которые нужно проверить в отношении личности собственников, источника финансирования и соблюдения журналистских стандартов.
Источник:24 канал
Кроме этого, на ряде каналов до сих пор звучат вещи, из-за которых закрыли ZIK, Newsone и "112 Украина". Об этом в эфире программы "6/9" рассказал нардеп от "Слуги народа" Николай Потураев.
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"Остаются каналы, к которым есть претензии не только с точки зрения адвокации российской агрессии и российского руководства", – отметил политик.
Потураев: есть каналы, которые необходимо тщательно проверить
По его словам, должны пройти проверку все каналы с точки зрения:
- учредителей;
- финансирование;
- соблюдение журналистских стандартов.
Потому что манипуляции, фейки – это встречается не только на каналах, которые непосредственно связаны с ретрансляцией сообщений, идей врага,
– отметил Николай Потураев.
По мнению депутата, украинское медийное законодательство вообще не соответствует условиям гибридной войны. Оно мирного времени, когда никто не мог представить такой ситуации, которая сложилась.
"К счастью, у нас есть санкционное законодательство, которое позволило применить санкции против конкретного гражданина и связанных с ним компаний", – подчеркнул нардеп.
Впрочем, он добавил, что это не является решением проблемы, ведь нужны действенные законные механизмы законные. В частности, почти готов закон о медиа. Николай Потураев надеется, что в ближайшее время его вынесут на голосование.
Однако он вспомнил, что его и других авторов этого документа обвиняли в наступлении на свободу слова.
Это не наступление, а защита. Потому что если мы проиграем эту войну, то не будет никаких свободных медиа,
– пояснил депутат.
Также ведем борьбу на экономическом фронте, – Потураев
Он рассказал, что Украина демонстрирует готовность вести войну не только на фронте. Ведь мы смогли одержать победу в информационной войне. И также государство борется за защиту экономических интересов.
Депутат рассказал, что НАБУ вместе со следователями СБУ расследуют незаконное получение Медведчуком украинской части нефтепровода. Через этот трубопровод в Украине из России идет дизтопливо.
"Это позволило Медведчуку во времена Порошенко контролировать 60% рынка нефтепродуктов в Украине", – прокомментировал Никита Потураев.
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Санкции против каналов Медведчука: что известно
- Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкции будут действовать в течение 5 лет.
- Козаку принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они сейчас прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.
- По информации СМИ, санкции наложили и на самолеты Козака и Медведчука.
- Украинские спецслужбы выяснили, что каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала компания "Донские угли", которая работает на оккупированной Луганщине.
- В то же время в Верховном суде открыли производство по одному из исков относительно обжалования указа президента относительно санкций против 3 телеканалов. Рассмотрение дела состоится 15 марта.
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