Украина должна получить законодательные механизмы защиты информационного пространства. Ведь остаются каналы, которые нужно проверить в отношении личности собственников, источника финансирования и соблюдения журналистских стандартов.

Кроме этого, на ряде каналов до сих пор звучат вещи, из-за которых закрыли ZIK, Newsone и "112 Украина". Об этом в эфире программы "6/9" рассказал нардеп от "Слуги народа" Николай Потураев.

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"Остаются каналы, к которым есть претензии не только с точки зрения адвокации российской агрессии и российского руководства", – отметил политик.

Потураев: есть каналы, которые необходимо тщательно проверить

По его словам, должны пройти проверку все каналы с точки зрения:

учредителей;

финансирование;

соблюдение журналистских стандартов.

Потому что манипуляции, фейки – это встречается не только на каналах, которые непосредственно связаны с ретрансляцией сообщений, идей врага,

– отметил Николай Потураев.

По мнению депутата, украинское медийное законодательство вообще не соответствует условиям гибридной войны. Оно мирного времени, когда никто не мог представить такой ситуации, которая сложилась.

"К счастью, у нас есть санкционное законодательство, которое позволило применить санкции против конкретного гражданина и связанных с ним компаний", – подчеркнул нардеп.

Впрочем, он добавил, что это не является решением проблемы, ведь нужны действенные законные механизмы законные. В частности, почти готов закон о медиа. Николай Потураев надеется, что в ближайшее время его вынесут на голосование.

Однако он вспомнил, что его и других авторов этого документа обвиняли в наступлении на свободу слова.

Это не наступление, а защита. Потому что если мы проиграем эту войну, то не будет никаких свободных медиа,

– пояснил депутат.

Также ведем борьбу на экономическом фронте, – Потураев

Он рассказал, что Украина демонстрирует готовность вести войну не только на фронте. Ведь мы смогли одержать победу в информационной войне. И также государство борется за защиту экономических интересов.

Депутат рассказал, что НАБУ вместе со следователями СБУ расследуют незаконное получение Медведчуком украинской части нефтепровода. Через этот трубопровод в Украине из России идет дизтопливо.

"Это позволило Медведчуку во времена Порошенко контролировать 60% рынка нефтепродуктов в Украине", – прокомментировал Никита Потураев.

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